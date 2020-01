Lectura sub un minut

Un barbat din Iasi a ajuns la spital, dupa ce a fost impuscat in spate, in zona inimii.

"Plagile prin impuscare la nivelul toracelui sunt de gravitate extrema. Se poate ajunge la afectarea inimii. In functiede starea clinica a pacientului si de gravitatea leziunilor si localizarea proiectilului, se ia decizia unei interventii chirurgicale. In acest moment, pacientule este stabilizat si urmeaza sa se ia o decizie in acest caz", a spus medicul Tudor Ciuhodaru, potrivit antena3.ro.

Atacatorul a tras de la o distanta mica, apoi a fugit de la locul faptei.

Politia a reusit sa il prinda si sa il identifice.