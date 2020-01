Exercitiile fizice mentin in forma nu doar muschii si articulatiile, ci si celulele creierului, conform unui studiu realizat recent in Germania si citat de UPI.



Activitatea fizica ajuta la mentinerea materiei cenusii din creier, asociata cu diverse capacitati si abilitati de gandire.

Prin mentinerea materiei cenusii intacte se poate preveni declinul cognitiv, a explicat echipa de cercetatori care a publicat cercetarea in Mayo Clinic Proceedings.

''Acest (studiu) ofera dovezi indirecte potrivit carora exercitiile aerobice pot avea un impact pozitiv asupra functiei cognitive'', a declarat doctor Ronald Petersen, neurolog la Mayo Clinic din Statele Unite, citat sambata de UPI.

"O alta caracteristica importanta a studiului este aceea ca aceste rezultate se pot aplica si in cazul adultilor varstnici. Exista dovezi solide cu privire la importanta exercitiilor fizice in a doua parte a vietii, dar este totodata incurajator faptul ca pot exista efecte pozitive asupra creierului si mai tarziu in viata", a subliniat Petersen, coautor al unui articol ce insoteste studiul.

Cercetatorii germani, condusi de Katharina Wittfeld, au monitorizat peste 2.000 de persoane adulte din nord-estul Germaniei, incepand din anul 1997 pana in anul 2012. In aceasta perioada a fost evaluata activitatea fizica a participantilor si au fost realizate teste de imagistica prin rezonanta magnetica, scrie Agerpres.

Desi studiul a identificat o asociere intre exercitiile fizice si sanatatea creierului, nu a fost dovedita o relatie cauza-efect, au notat cercetatorii.

Potrivit expertilor Mayo Clinic, sunt recomandate exercitii moderate, efectuate regulat - aproximativ 150 de minute pe saptamana. De asemenea, specialistii recomanda evitarea fumatului, urmarea unor obiceiuri alimentare sanatoase, mentinerea unei greutati sanatoase, mentinerea tensiunii arteriale in limite normale, controlul nivelului colesterolului si reducerea glicemiei.