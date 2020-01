Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca la momentul actual Romania nu este pregatita pentru pensionarea obligatorie la 70 de ani.



"In momentul de fata nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionare obligatorie la 70 de ani, insa cred ca se impune o discutie in spatiul public ca daca persoanele doresc sa opteze pentru cresterea varstei de pensionare, atunci sa o faca, dar nu cred ca vom ajunge in curand la o crestere obligatorie a varstei de pensionare.

Se lucreaza la un proiect. Daca va aduceti aminte, exista si in Camera Deputatilor un astfel de proiect prin care sa poti sa optezi pentru a putea lucra pana la 70 de ani. Daca se va ajunge la concluzia ca exista o sustinere pentru aceasta idee, este posibil sa luam aceasta masura. In momentul de fata, nu cred ca poate fi pusa problema pensionarii obligatorii la 70 de ani", a mentionat Turcan, citata de bursa.ro.