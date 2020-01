Social • 9 Ianuarie 2020 • 11:18 11:18 Lectura de un minut

Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane.



Informatia a fost confirmata pentru Agerpres de purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, Catalin Arsene. Daniel Chitoiu s-a prezentat joi la sediul Parchetului din Arges, unde a fost anuntat ca are calitatea de suspect in dosar. La plecare din sediul Parchetului, Daniel Chitoiu a fost reticent in a raspunde intrebarilor puse de jurnalisti. "Particip la toate procedurile procesului de cercetare penala. Astazi am participat la una din proceduri... Nu declar nimic acum", a spus Chitoiu. Citeste si: Norvegia ramane una dintre cele mai sigure tari pentru traficul rutier Daniel Chitoiu a negat ca ar fi vorbit la telefon in momentul accidentului si a spus ca nu a discutat cu familia victimelor. Pe 26 decembrie, Daniel Chitoiu a fost implicat intr-un accident rutier petrecut pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti din judetul Arges. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un barbat de 82 de ani, din Pitesti, care se deplasa pe directia Pitesti - Ramnicu Valcea, si un autoturism condus din sens opus de Daniel Chitoiu. In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme a rezultat decesul barbatului de 82 de ani si ranirea grava a pasagerei dreapta fata din acelasi autoturism, care ulterior a decedat. Citeste si: Copil de 10 ani, luat cu elicopterul SMURD dupa un accident pe partia Daniel Chitoiu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, conform IPJ Arges. Imediat dupa producerea accidentului, Daniel Chitoiu a fost filmat in picioare, insa ulterior acesta a fost luat cu targa si internat la Spitalul Floreasca.

