Angajatii romani isi doresc tot mai multe zile de vacanta, sau zile in care pot lucra in timp ce calatoresc, de aceea multi aleg sa foloseasca zile din concediu fix inainte sau dupa zilele libere stabilite la nivel national. Unind aceste zile cu weekendul cel mai apropiat, pot beneficia de mai multe vacante pe parcursul anului si isi pot achizitiona din timp biletele, pentru a se bucura de cele mai mici preturi.

Primavara

Pentru ca primele zile libere din an au fost deja consumate, iar Ziua Unirii (24 ianuarie - liber) este deja aproape - desi preturile pentru zborurile catre Atena, Varsovia sau Tel Aviv inca sunt demne de luat in calcul - vacanta de Paste poate fi planificata cu rabdare. Zilele de 17, 19 si 20 aprilie sunt deja libere, deci un city break in Europa va fi usor de organizat, dar cei care isi doresc o vacanta mai lunga pot folosi 8 zile de concediu pentru a se bucura de 17 zile (1 Mai - liber) departe de casa. O vacanta in India, in China sau in Kenya va fi suficient de prietenoasa cu bugetul anual de vacanta incat sa fie posibile si alte deplasari interesante.

Datele de vacanta: 17 aprilie - 3 mai (cu 8 zile de concediu)

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre New Delhi: 529 EUR

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre Beijing: 425 EUR

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre Nairobi: 525 EUR

Vara

Zilele de 1 si 8 iunie au fost stabilite ca fiind libere, prin urmare 2 weekenduri lungi pot aduce 2 escapade memorabile. Cei care prefera vacante mai lungi si indepartate, pot folosi 4 zile de concediu pentru o vacanta de 10 zile care sa porneasca pe deplin apetitul pentru calatoriile de vara. Japonia sau Thailanda sunt doar 2 dintre tarile catre care se poate zbura ieftin in aceste zile.

Datele de vacanta: 30 mai - 8 iunie (cu 4 zile de concediu)

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre Tokyo: 444 EUR

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre Bangkok: 396 EUR

Toamna

Potrivit unui comunicat remis 9am, Ziua nationala a Romaniei este un alt prilej de a avea o vacanta scurta, intrucat zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie nu vor fi lucratoare, deci combinandu-le cu weekendul precedent se obtine o minivacanta perfecta pentru explorarea targurilor de Craciun sau a unor plimbari pe malul marii in locatii cu temperaturi mai prietenoase, precum Portugalia sau Cipru. Nu sunt necesare zile in plus din concediu, dar daca finalul anului nu le acopera pe toate cele disponibile, ele pot lungi aceasta calatorie de inceput de iarna.

Datele de vacanta: 28 noiembrie - 1 decembrie

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre Lisabona: 110 EUR

Pretul mediu pentru un zbor dus-intors catre Larnaca: 80 EUR

Zile libere in 2020

1 ianuarie (miercuri), 2 ianuarie (joi) – Anul Nou

24 ianuarie (vineri) – Ziua Unirii Principatelor Romane

17 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

19 aprilie (duminica), 20 aprilie (luni) – Pastele

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

7 iunie (duminica), 8 iunie (luni) – Rusaliile

15 august (sambata) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfantul Andrei

1 decembrie (marti) – Ziua Nationala a Romaniei

25 decembrie (vineri), 26 decembrie (sambata) – Craciunul

Preturile mentionate reprezinta valorile medii ale tarifelor pentru un zbor dus-intors al unui adult in clasa economica in perioadele:

30.05.2020 - 08.06.2020, cu date de cautare intre 01.01.2020 - 31.01.2020;

17.04.2020 - 03.05.2020, cu date de cautare intre 01.07.2019 - 31.12.2019;

28.11.2019 - 01.12.2019, cu date de cautare intre 01.09.2019 - 30.09.2019.

Preturile se pot modifica sau pot deveni indisponibile