Mircea Badea sustine ca Romania nu va fi afectata in niciun fel de situatia nefavorabila dintre Iran si SUA si nici nu va incepe un al Treilea Razboi Mondial.

"Iranienii ce au facut? Au tras niste rachete pe care le-au anuntat in prealabil. Stii ca iranienii le-au spus irakienilor: vedeti ca dam niste rachete, aveti grija sa nu va prindem pe traseu. Pe partea cealalta, ce s-a intamplat? A murit generalul si cu inca vreo patru, initial. Cam asta a fost tot. Sigur ca la inmormantare, din nefericire, au mai murit vreo 50. Cu drona nu reuseau, mai multi au murit la inmormantare decat la atacul in sine.

In Orientul Mijlociu nu a fost pace niciodata in istorie, nu o sa fie nici de acum incolo. Dar sa auzim asta ca da Iranul cu rachete in Romania.. nu da niciun Iran rachete in Romania, nici nu stie ca existam. Au mai auzit asa, dar de la Ceausescu nici nu mai stiu ca existam. Nu incepe nici al Treilea Razboi Mondial, toata criza asta a fost, aici s-a terminat", a declarat Mircea Badea, potrivit antena3.ro.