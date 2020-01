Traian Basescu este de parere ca ideea ca Romania sa fie mediator in conflictul dintre Iran si SUA este o "penibilitate", deoarece Romania este un aliat al SUA.

"Eu azi (n.r. - miercuri) am avut o interventie (n.r. - in Parlamentul European) exact pe aceasta tema, dupa ce cativa antevorbitori, n-am sa spun din ce tari erau, se pregateau sa devenim mediatori ai conflictului Iran-SUA sau se pregateau sa infieram cu manie proletara SUA, adica sa fim de partea SUA, dar sa le-o spunem in fata «cum adica sa se confrunte cu Iranul?». Niste penibilitati! Raportat la asta, trebuie sa va spun ca am fost primul din 180 de europarlametari care am spus ca e inadmisibil ca statele UE sa vrea sa dobandeasca calitatea de mediator. Mediator pentru ce? Noi suntem aliati ai SUA!

SUA au lichidat un sef terorist, unul din marii sefi teroristi ai acestui deceniu, omul care organizeaza loviturile teroriste, care nu sunt actiuni ale armatei iraniene, in afara teritoriului. Trebuie sa ne cerem scuze pentru asta cumva sau sa spunem 'SUA au gresit' sau sa spunem ca Romania e in pericol? Romania a fost in pericol cu Iranul pana sa aiba scut la Deveselu", a declarat Traian Basescu.

"Eu am cerut ca pozitia noastra sa fie de deplina solidaritate cu SUA, sa lasam problema medierii ca despre ce poveste cu medierea? Parca zilele astea toti am luat-o razna! Vorbim despre medierea intre doua superputeri cumva? Una SUA, alta Iran? Pai hai sa venim la realitate! Daca SUA isi pun mintea cu Iranul, il rad de pe fata pamantului in 48 de ore", a mai spus Basescu.

"E legitima solicitarea lui Trump, macar dupa ce ei curata terenul de ISIS sau altcineva, noi sa tinem terenul curat. Apelul lui Trump va ramane fara rezultat, pentru ca europenii inca nu-s dispusi sa iasa din confortul pe care l-au asigurat popoarelor lor, de multe ori pe datorie, ca toate statele UE, in afara de Germania, sunt datoare pana peste cap. Inca nu suntem pregatiti sa iesim din confortul pe care ni l-am autostabilit. 70 de ani am avut securitatea garantata de americani fara sa cheltuim prea mult pe securitate. Se pare ca vine ziua in care trebuie s-o facem", a afirmat Traian Basescu, potrivit hotnews.ro.