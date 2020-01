Cristian Tudor Popescu considera ca generalul Quassem Soleimani era un ucigas, care "a contribuit la moartea multor civili nevinovati" si putea fi omorat cu multa vreme in urma.

"Ce vedem acum este ceea ce se numeste in afaceri o «joint venture», o afacere in comun a doua parti din care castiga ambele", a spus Cristian Tudor Popescu.

"Donald Trump doreste, in felul acesta, sa dea impresia de om forte, de hotarare, care sa contrabalanseze faptul ca este pus in procedura de suspendare in Congresul american. Soleimani era si acum un an, si acum doi ani, si acum trei ani, acelasi ucigas international care a contribuit la moartea multor civili nevinovati. Putea sa fie omorat cu multa vreme in urma. A fost omorat acum, pentru ca are acest interes de imagine Donald Trump", a mai adaugat gazetarul, potrivit antena3.ro.