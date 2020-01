Uniunea Salvati Romania (USR), a transmis intr-un comunicat de presa ca Romania trebuie sa se implice "in discutiile si negocierile purtate la nivelul Aliantei Nord-Atlantice si in implementarea solutiilor identificate si asumate la nivelul NATO", pentru a reusi detensionarea situatiei din Orientul Mijlociu.

"Uniunea Salvati Romania subliniaza nevoia unei detensionari de urgenta a situatiei din Orientul Mijlociu. Ca si pana acum, Romania trebuie sa isi mentina sprijinul ferm pentru aliatii nord-atlantici, in conformitate totala cu parcursul european si euro-atlantic pe care ne aflam si care este si va ramane ireversibil, precum si cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Condamnam totodata actiunile agresive ale statului iranian care afecteaza de prea mult timp stabilitatea si procesele de pace din Orientul Mijlociu.

Sustinem fara echivoc analizarea rapida a situatiei curente si identificarea unei pozitii comune la nivelul Aliantei Nord-Atlantice care sa conduca la solutionarea crizei care evolueaza ingrijorator in Irak si care implica in primul rand statul iranian.

Indiferent de modul in care au fost gestionate actiunile aliatilor nostri in Irak in trecut, situatia curenta cere o solutie asumata si agreata la nivelul Aliantei Nord-Atlantice si care sa conduca la pace, securitate si stabilitate in regiune. Romania trebuie sa fie indubitabil alaturi de aliatii nostri, ferm ancorata in actiunile coordonate cu aliatii nostri si implicata activ in procesul decizional al NATO.

USR considera ca este nevoie de un mesaj cat se poate de clar in aceste directii si din partea autoritatilor romane. Avem nevoie ca Romania sa fie implicata activ in discutiile si negocierile purtate la nivelul Aliantei Nord-Atlantice si in implementarea solutiilor identificate si asumate la nivelul NATO si impreuna cu aliatii occidentali", se arata intr-un comunicat al USR.