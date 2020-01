Un taximetrist aflat in zona Garii Constanta, care a refuzat sa transporte un client pentru ca destinatia la care acesta dorea sa ajunga era la o distanta considerata prea mica, a fost amendat cu 100 de lei de Politia Locala, a informat miercuri municipalitatea, indemnandu-i totodata pe cetatenii supusi unor astfel de incidente sa faca reclamatii.

"Un taximetrist constantean a fost sanctionat de agentii Directiei Generale Politia Locala pentru ca a refuzat sa ia un client. Incidentul a avut loc in zona Garii CFR din Constanta. Soferul de taxi nu a vrut sa il duca pe constantean la destinatia solicitata pentru ca era prea aproape si cursa ar fi fost prea scurta. Conducatorul auto a fost amendat cu 100 de lei, conform Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de Primaria Constanta.

Reprezentantii administratiei locale le cer cetatenilor sa ia atitudine impotriva taximetristilor care, printre altele, vorbesc urat sau nu pornesc aparatul de taxat.

"Daca un taximetrist refuza o cursa, desi este liber, va cere mai multi bani, vorbeste urat sau refuza sa porneasca aparatul de taxat si va cere o alta suma de bani, puteti depune o reclamatie la firma de care apartine taxiul sau puteti semnala problema la Directia Generala Politia Locala, la numarul de telefon 0241484205. Pentru utilizatorii aplicatiei WhatsApp numarul de contact este 0799606142", a transmis Primaria Constanta, potrivit Agerpres.