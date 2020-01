Social • 8 Ianuarie 2020 • 13:32 13:32 Lectura de un minut

Temperaturile au scazut drastic in aceasta perioada pe timpul noptii, mai ales in judetul Covasna, unde s-a inregistrat cea mai mica temperatura din aceasta iarna, in zona Intorsura Buzaului, supranumita si Mica Siberie.



Meteorologul de serviciu, Viorica Ienea, a tinut sa precizeze pentru Agerpres, ca minima a fost inregistrata in jurul orei 5:30, apoi temperaturile au inceput sa creasca usor. "A fost cea mai scazuta temperatura din acest sezon, minus 21,6 grade Celsius la ora 5,30, dar in jurul orei 9,00 a urcat la minus 13 grade. (...) Au mai fost zile friguroase luna aceasta, spre exemplu pe 3 ianuarie au fost minus 15 grade Celsius la Intorsura Buzaului, iar pe 4 ianuarie au fost minus 17, dar luni au fost minus 5, a fost o vreme placuta de Boboteaza. Temperaturile sunt influentate de fronturile atmosferice, dar, in general, se inregistreaza o tendinta de incalzire a vremii. Vor mai fi episoade de ger si viscol, dar nu vor mai fi cum au fost odata. Ierni cu temperaturi de plus 13, 14 grade Celsius in luna decembrie eu nu am prins pana acum si lucrez de 40 de ani la statia meteo", a spus el, citat de ziare.com. Citeste si: Doua persoane au murit intr-un accident petrecut pe DN 11

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.