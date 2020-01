Intrebati care sunt primele trei cele importante obiective profesionale pentru 2020, 44,3% dintre cei care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania au pus pe primul loc schimbarea jobului. 30% spera la o marire salariala, 24% vor un job mai aproape de casa, iar 22% trec pe lista scurta a dorintelor pentru acest an dezvoltarea profesionala. Urmatoarele cel mai mentionate obiective sunt schimbarea domeniului de activitate, emigrarea sau lansarea in antreprenoriat.



Inclusiv cei care planuiesc sa ramana si in 2020 la acelasi loc de munca sunt decisi sa faca o serie de schimbari fata de anul trecut. Cei mai multi dintre acestia spun ca vor sa reduca sau chiar sa elimine orele lucrate peste program. La fel de multi isi doresc sa fie implicati in proiecte mai mari, in timp ce aproape 34% au in vedere o promovare.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 2 din 10 respondenti vor sa-si imbunatateasca relatia cu colegii de echipa, in timp ce 19% vizeaza o relatie mai buna cu managerul direct. 17% planuiesc sa se mute in alt departament din aceeasi companie si aproximativ 15% vor sa-si creasca eficienta. In acest scop, intentioneaza sa participe la mai putine sedinte, dar si sa fie mai transparenti – vor sa ceara sau sa ofere mai mult feedback. ”De la an la an, observam ca angajatii stiu din ce in ce mai bine ce vor, dar si care sunt metodele prin care pot sa ajunga mai repede la obiectivele lor. Iar asta se intampla nu doar in cazul specialistilor si al angajatilor cu experienta mai mare, ci chiar si in cazul celor aflati la inceput de drum profesional, adica al tinerilor”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Optimisti, 7 din 10 respondenti cred ca acest an va fi mai bun decat precedentul, din punct de vedere profesional. ”Cand spun asta, romanii de gandesc, evident, si la ce se va intampla cu salariile lor. Astfel, 62% dintre participantii la studiu cred ca in 2020 vor primi o majorare salariala. Un sfert dintre acestia estimeaza ca in noul an vor castiga cu 10%-20% mai mult decat in 2019, 14% se asteapta la majorari ajustate cu inflatia, cuprinse intre 5% si 10%, iar 18% spera la un salariu net mai mare cu 20%-25% in 2020. Doar 1 din 10 respondenti cred ca salariile lor vor creste cu peste 50%, iar 7,6% sunt multumiti de salariile lor actuale si nu planuiesc sa ceara o marire”, explica Bogdan Badea.

Cand vine vorba despre nemultumirile pe care le-au acumulat in 2019, aproape un sfert dintre participantii la studiu spun ca anul trecut a fost unul prost pentru ca nu au obtinut o marire salariala. La fel de multi sunt dezamagiti de faptul ca nu au reusit sa se angajeze, in timp ce 17% si-ar fi dorit sa aloce mai mult timp cursurilor de dezvoltare profesionala sau sa fie sustinuti in aceasta directie de compania pentru care lucreaza. 13% sunt nemultumiti de faptul ca nu au fost promovati si tot atatia si-ar fi dorit sa-si deschida propriul business, dar nu au reusit.

Studiul a fost realizat in perioada 1-27 decembrie 2019, pe un esantion de 1.120 de repondenti.