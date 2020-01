Bogdan Chirieac, analist, a comentat dupa atacul bazelor militare americane din Irak, sustinand ca "e doar inceputul", iar iranienii au atacat baze militare "pentru ca nu au acces la tinte importante"

"Este mai mare decat isi imagineaza Donald Trump, pentru ca acolo este o teocratie care decide. Nu este un stat laic, in care deciziile sunt cat de cat rationale, dar, in situatii de acest gen, sigur ca ayatollahul are ultimul cuvant. Deocamdata, Iranul face ceea ce se astepta toata lumea sa faca. Ataca baze militare, pentru ca nu au acces la tinte importante. Astazi o baza, maine poate o ambasada, lucruri de genul asta.

Opinia mea este ca e doar inceputul. Am vazut funeraliile lui Soleimani. Este un erou national. Nu pot fi satisfacuti milioane de oameni cu trei rachete cazute intr-o baza militara pustie. Sa ne amintim ca 80 la suta dintre iranieni, intr-un sondaj facut acum cateva luni, nu mai erau de acord cu regimul ayatollahilor. Dar dupa atacul american, se intampla solidaritatea. Nu poti tine la nesfarsit un popor in secolul IX", a declarat Bogdan Chirieac, potrivit antena3.ro.