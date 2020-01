Se vorbeste mult despre cancer, despre preventie, tratamente de ultima ora si tehnologii tot mai performante, dar rareori este adus in discutie un subiect la fel de important pentru pacientii oncologici – nutritia lor corecta, respectiv lipsa ei care se numeste malnutritie.



Nutritia in cancer ii duce pe multi cu gandul la masuri extreme precum eliminarea carnii si a lactatelor ori cautarea unor solutii asa-zis miraculoase din diverse plante. Nici medicii nu ii dau nutritiei oncologice atentia si importanta cuvenite – majoritatea cazurilor nu sunt tratate intr-o echipa care sa includa si specialistul in dieta, iar in Romania pacientii care merg totusi la un astfel de expert sa ii ceara sfatul o fac din proprie initiativa si rareori integreaza in tratament indicatiile corecte. Situatia nu este radical mai buna in alte tari, in SUA vorbindu-se chiar despre o “adevarata epidemie” de malnutritie.

’’Suntem cumva obisnuiti cu imaginea unui pacient oncologic firav, slabit de tratamente. Atat de obisnuiti incat foarte multi dintre oncologi nu isi pun problema unei colaborari cu un medic dietetician, nutritionist, pe parcursul tratamentului. Sunt si foarte prinsi in probleme birocratice si un numar mare de pacienti de ingrijit. Dar adevarul este ca o scadere cu doar 5 % a greutatii corporale a unui suferind de cancer poate prezice o durata de supravietuire mai mica. Datele sunt din statisticile americane, in SUA preocuparea pentru o dieta care sa ajute bolnavul de cancer este tot mai mare. De altfel in toate ghidurile oncologice principiul de baza este acela ca greutatea se coreleaza direct proportional cu prognosticul si supravietuirea. Cu alte cuvinte, pierzi in greutate, prognosticul devine din ce in ce mai nefavorabil, recidivele sunt din ce in ce mai amenintatoare si rata de supravietuire scade’’, explica Dr. Isabela Komporaly.

Scadere involuntara in greutate

Potrivit unui comunicat remis 9am, in functie de tipul tumorii, pana la 85% dintre pacientii diagnosticati cu cancer se confrunta cu o scadere involuntara in greutate. Iar studiile arata ca aceasta scadere este asociata adesea cu intreruperea tratamentului – un pacient slabit nu mai face fata sedintelor solicitante de chimioterapie sau radioterapie, cu infectii puternice – un organism malnutrit nu are o imunitate rezistenta, cu reinternari frecvente si o mortalitate timpurie. O cercetare publicata in 2015 in Journal of Clinical Oncology a demonstrat ca pacientii cu o greutate stabila si un IMC (indice de masa corporala) de 28 sau peste au avut o rata de supravietuire de aproape 5 ori mai mare decat cei care au pierdut 15% sau mai mult din greutate si aveau un IMC de 22 sau sub aceasta valoare. Vorbim despre o supravietuire analizata in cadrul cercetarii de 20,5 luni fata de 4,3 luni. Chiar daca studiile nu suna bine si sunt constienti ca trebuie sa se alimenteze ca la carte, pacientii oncologici au dificultati in acest proces. Depresia, efectele adverse ale chimioterapiei sau radioterapiei fac alimentatia tot mai anevoioasa. Asa apare casexia, explicata mai jos de medicul Isabela Komporaly.

’’Casexia este o manifestare frecventa a neoplaziei care trebuie suspectata la pacientul cu cancer cu o scadere a greutatii corporale de peste 5% din greutatea dinainte de boala, si care este certa la o scadere de peste 10%. Casexia este un sindrom complex manifest clinic prin scadere progresiva involuntara a greutatii corporala, scaderea apetitului si modificari biochimice. Efectele clinice ale casexiei sunt risc crescut de morbiditate/mortalitate, scaderea tolerantei si un raspuns nesatisfacator la tratament comparative cu pacientii normali, alterarea statusului imun, cresterea costurilor tratamentului, deces prin complicatii nutritionale (la 20% dintre pacientii oncologici). Circa 40% din pacientii oncologici dezvolta casexie in cursul tratamentului. Cancerele sferei ORL (40%), esofagiene (78,9%) si pancreatice sunt cel mai frecvent asociate cu casexie. Mecanismele casexiei neoplazice sunt putin intelese in prezent. Casexia difera de infometarea propriu-zisa (survine atunci cand neoplazia genereaza un sindrom inflamator generalizat), si suplimentarea alimentatiei nu este singura modalitate de a redresa starea de nutritie a pacientului’’.

Cresterea cantitatilor din farfurie nu este o solutie pentru casexie

Cu alte cuvinte, cresterea cantitatilor din farfurie nu este o solutie pentru casexie, pentru aceste goluri nutritionale care influenteaza negativ lupta cu boala. Constienti ca pacientii oncologici trebuie ajutati, cercetatorii au mutat in laborator problema nutritiei corecte in contextul imposibilitatii unei hraniri obisnuite. Asa au aparut super-suplimente alimentare destinate bolnavilor de cancer.

’’Oamenii de stiinta au dezvoltat bauturi extrem de concentrate, cu o formula bine calculata a nutrientilor, cu multe proteine, multi acizi grasi, putini carbohidrati si cu o valoare calorica de 400 kcal/200 gr. E ca si cum consumi echivalentul unei mese cu ciorba si fel principal consistent doar din acel pahar de bautura-supliment. Piata acestor produse este intr-o continua dezvoltare in intreaga lume, in Europa Medifood cu produsele Medidrink concepute in Elvetia si-a asumat rolul de pionier in cercetarea si dezvoltarea unor produse bazate pe evidente stiintifice si pe profilul pacientilor’’, declara Teodora Ioana, reprezentant MEDIFOOD Romania.

Se pune accent pe proteine in alimentatia pacientului oncologic

Se pune accent pe proteine in alimentatia pacientului oncologic pentru ca imunitatea este corelata cu masa musculara proteica. In mod natural, un adult poate pierde anual 0,3% din masa lui musculara, parte din procesul firesc deimbatranire. Pacientii care sufera de cancer pot pierde 3,3% din masa musculara in fiecare an. Procesul se numeste sarcopenie si poate fi de 10 pana la 25 de ori mai rapid la pacientii care primesc chimioterapie sau radioterapie. Este ca si cum acesti oameni ar imbatrani 10 ani intr-unul singur. Iar asta ii face mult mai slabi in fata bolii.

’’Un aport proteic ridicat reduce imunosupresia cauzata de terapie, imbunatateste functiile imunitare, reduce complicatiile postoperatorii, accelereaza vindecarea plagilor postoperatorii, mentine nivele plasmatice de albumina, principala proteina din plasma umana cu multiple functii importante. Un aport crescut de acizi grasi omega-3 reduce casexia si sporeste greutatea corporala, reduce nivelul proteinelor de faza acuta implicate in inflamatie. Carbohidratii sunt de evitat sau de redus pentru ca studiile ne arata ca celulele tesuturilor tumorale au nevoie de carbohidrati (zaharuri) pentru a se dezvolta. Si noi vrem contrariul’’, spune Dr. Komporaly.