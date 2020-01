Alina Gorghiu considera ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, "are o problema cu provincialii" si "continua sa isi copieze mentorul, pe domnul Dragnea", crezand ca Bucurestiul ii apartine.

"Observ ca doamna Firea continua sa isi copieze mentorul, pe domnul Dragnea. Crede ca Bucurestiul ii apartine. In fiecare dimineata, cand se uita in oglinda, se intreaba: oglinda, oglinjoara, cine e cel mai misto primar din tara?! Hai sa o scoatem noi pe Firea din Bucuresti, ca vad ca are o problema cu provincialii, care nu au ce cauta in capitala. Doar ca noi toti platim impozite bune pentru Bucuresti, care arata jalnic in mandatul ei. Doamna, nu mai bine va mutati dvs in Voluntari de tot, ca sa nu ne mai chinuiti pe toti?! Ca noi, toti ceilalti, nu putem pleca din capitala, asa cum ne tot cereti... ", a scris pe Facebook Alina Gorghiu.