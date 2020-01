Jandarmii sibieni l-au amendat cu 2.000 de lei, marti, pe un sofer care a urcat cu masina pe partia Oncesti din statiunea Paltinis si nu a mai putut sa plece de acolo, a declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Sibiu, Floriana Picioiu.

"Azi-noapte, un barbat a ramas blocat cu autoturismul pe partia Oncesti, zona montana Paltinis. Intrucat nu a avut posibilitatea de a tracta masina, in aceasta dimineata au venit in sprijinul sau inca doi barbati. Pentru fapta sa, sibianul a fost sanctionat de jandarmii din cadrul Postului Montan Paltinis cu amenda in valoare de 2.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor de schi pentru agrement", a explicat Floriana Picioiu.

Potrivit sursei citate, "cei doi barbati veniti in ajutor au fost sanctionati cu avertisment scris".

In cursul zilei de marti, masina a fost indepartata de pe partia Oncesti din Paltinis, scrie Agerpres.