Andrei Caramitru, membru USR, ofera solutii pentru rezolvarea problemelor din trafic. Acesta spune ca legea trebuie schimbata, iar sanctiunile sa fie mult mai dure.

"Cum se poate rezolva - usor - problema nebunilor din trafic. Ca tot vorbim de vatman si BMW zilele astea

E atat de simplu. Trebuie schimbata legea asa:

* Orice filmare in trafic poate fi trimisa la Politie. Se instaleaza si multe camere in orase si in zonele periculoase de pe drumurile nationale.

* Deciziile de amenzi si sanctiuni se pot da pe baza filmelor. Se dau direct proprietarului masinii, prin posta. Daca nu ai fost tu la volan sau nu esti de acord poti contesta in Instanta, cu probe.

* Daca nu platesti amenda repede, se mareste de 5 ori si ti se suspenda automat permisul.

* Sanctiunile sa fie mult mai dure. Daca ai x incidente in trafic - la urmatorul ti se suspenda permisul 2-3 ani. Pentru ca esti considerat pericol public.

Ce inseamna asta? Nebunii vor sti ca oricine poate sa ii filmeze. Deci le va fi frica sa mai faca ilegalitati in trafic imediat.

Asa functioneaza cam in toate tarile normale. Dragii mei din USR si PNL - faceti o modificare legislativa? Hai ca nu e greu. Salvati asa sute de vieti pe an", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.