In urma unui sondaj PLUS reiese ca Vlad Voiculescu a depasit-o cu sapte puncte procentuale pe Gabriela Firea in preferintele bucurestenilor, daca va fi desemnat candidat al Aliantei USR-PLUS.



"Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primaria Bucurestiului, 35% dintre respondenti au aratat ca ar vota cu candidatului Aliantei USR PLUS in persoana lui Vlad Voiculescu, in timp ce 28% ar vota cu Gabriela Firea, ar 23% cu candidatul PNL, Rares Bogdan. 8% dintre respondenti au raspuns ca nu s-au decis/nu sunt siguri cu cine sa voteze, in timp ce 6% au aratat ca nu ar merge la vot.

De asemenea, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 30% dintre respondenti ar vota cu reprezentantii Aliantei USR PLUS, in timp ce 25% cu cei ai PNL, 16% cu cei ai PSD, 4% cu cei ai ALDE/Pro-Romania, 3% cu cei ai PMP, 1% ar vota cu o lista independenta, in timp ce 12% s-au aratat nehotarati, iar 9% au raspuns ca nu ar vota.

Partidul condus de Dacian Ciolos a urmarit, prin acest studiu sociologic, sa identifice preferintele romanilor in ceea ce priveste cursa electorala pentru Primaria Capitalei si pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in contextul pregatirii campaniei electorale si al modalitatii de desemnare a candidatilor comuni ai Aliantei. Astfel, aspectele masurate de acest chestionar vor fi utilizate in pozitionarea politica a PLUS si a Aliantei in viitoarea campanie electorala pentru alegerile locale.

In urma acestor rezultate, PLUS reafirma faptul ca se pozitioneaza in favoarea organizarii alegerilor primare pentru desemnarea candidatului Aliantei USR PLUS la Primaria Capitalei. A fost testat si scenariul cu Nicusor Dan candidatul Aliantei, caz in care Alianta USR-PLUS are avea 36%. Diferenta dintre cele doua scenarii este sub marja de eroare a sondajului, preferinta pentru Alianta unita fiind mesajul bucurestenilor pentru candidati.

Sondajul a fost efectuat in perioada 4-19 decembrie 2019, la cererea PLUS, de Cult Research, care a realizat metodologia de esantionare a datelor, colectarea si raportul frecventelor. Datele au fost colectate prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un esantion reprezentativ de 1.124 de bucuresteni cu drept de vot la alegeriler locale. Marja de eroare a esantionului este de +/-2,9%, la un nivel de incredere de 95%. Metoda de esantionare folosita a fost una aleatorie simpla", arata PLUS.