Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, sustine ca il va sustine pe Nicusor Dan numai daca acesta ar castiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, insa a precizat ca ii solicita acelasi lucru si il invita sa semneze un acord in acest sens.



"Sunt candidatul desemnat al PLUS, daca alianta prin alegeri primare va decide si daca bucurestenii vor decide in cadrul alegerilor primare din cadrul aliantei ca Nicusor Dan este candidatul, il voi sustine, bineinteles, si astept acelasi lucru din partea lui. Il invit sa semnam un acord, maine daca trebuie, care sa spuna foarte clar: avem un singur candidat al aliantei. As vrea sa aud lucrurile astea spuse ceva mai clar din gura dansului.

Noi suntem o alianta - USR PLUS. Asa am candidat la alegerile europarlamentare, la prezidentiale, asa o sa candidam la locale si la parlamentare. Discutii intre un partid si altul trebuie sa existe, dar lucrurile au o anumita ordine. Alianta isi desemneaza un candidat, dupa care si noi vrem sa avem alegeri primare cu toti candidatii dreptei, anti-PSD, care impartasesc un minim de principii in administratie sau in politica. Noi, in partidele noi, am vrea sa facem lucrurile altfel decat prin aranjamente de culise. De aceea, vom apela la cetateni, o sa le dam posibilitatea sa-si aleaga candidatul. Discutii trebuie sa ai, sunt actori pe aceeasi scena, dar ne despart multe lucruri de politica veche, asa incat nu o sa avem o intelegere de culise", a spus Voiculescu, citat de jurnalul.ro.