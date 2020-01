Prezenta la evenimentele deosebite cum sunt nuntile, botezurile sau petrecerile private, cere o pregatire deosebita. Pentru a fi o aparitie remarcabila, trebuie sa-ti indrepti atentia, in primul rand, catre gasirea unei tinute vestimentare potrivite.



Dupa ce ai facut aceasta alegere trebuie sa alegi coafura si machiajul care sa scoata in evidenta frumusetea trasaturilor tale. Pentru ca o rochie eleganta nu este cel mai usor de ales lucru, iti vom prezenta cateva sfaturi de care sa tii cont.

Rochia de ocazie trebuie sa fie aleasa cu cea mai mare grija pentru ca tu sa te bucuri de o aparitie impresionanta, plina de stil si feminitate. Este important, de asemenea, ca aceasta sa iti flateze formele corpului, sa iti reflecte personalitatea si sa se preteze exigentelor evenimentului la care vei participa. Fiecare femeie are un corp al ei, pe care trebuie sa il iubeasca si caruia trebuie sa ii scoata in evidenta cat mai bine plusurile. Astfel, inainte de a porni in cautarea unei rochii de seara, priveste-te in oglinda si observa-ti cu atentie formele.

Rochie eleganta potrivita pentru silueta para

Silueta para este reprezentata de talia mai ampla decat bustul, umerii ingusti si soldurile late si posterior bombat sau rotund. Silueta para mai este cunoscuta si sub denumirea de silueta triunghi. In alegerea rochiei elegante pentru acest tip de silueta trebuie sa ai in vedere alungirea acesteia. Cele mai potrivite rochii sunt cele cu croiala stramta, mulate pe talie, care scot in evidenta spatele, decolteul sau gatul.

Atunci cand mergi la cumparaturi, poti alege o rochie cu decolteu in V, pe croiala in A sau timp printesa. La fel de potrivite sunt si rochiile cu spatele gol, rochii cu corset, rochii care evidentiaza talia sau cele care au decolteul decorat.

Rochie eleganta potrivita pentru silueta de tip clepsidra

Silueta de tip clepsidra este reprezentata de un corp cu forme, talie bine definita si bustul aproximativ egal cu soldurile. Femeile cu acest gen de silueta sunt cele mai invidiate pentru ca, prin definitie, aceste femei au tipologia feminina.

Pentru acest tip de silueta sunt potrivite rochiile elegante care pun accent pe talie. Cauta rochii cu decolteu in V si talie cambrata. De asemenea, sunt ideale si rochiile cu cordon sau cu betelie in talie. Rochiile sirena sunt cele mai recomandate pentru ca iti evidentiaza talia si soldurile. In ceea ce priveste lungimea, ti se potriveste orice, de la mini la maxi.

Rochii elegante pentru silueta mar

Silueta mar este bine proportionata, insa linia umerilor este mai lata decat linia soldurilor. O femeie care are silueta mar nu are talia bine definita.

Intrucat abdomenul poate fi pronuntat, iar bratele si picioarele pot fi fine si zvelte, iar bustul poate fi amplu, aceste parti ale corpului trebuie scoase in evidenta. Daca vrei sa creezi un efect de subtiere a taliei, rochiile midi sunt cele mai potrivite. In cazul in care ai bratele subtiri, alege rochii fara maneci.

Rochii elegante pentru femei cu corp atletic

Tipologia corporala atletica mai poarta denumirea si de dreptunghiulara. Femeile care au o astfel de tipologie nu au formele definite sau accentuate. Linia umerilor si linia soldurilor sunt egale, talia nu este subtire sau lata, ci egala de sus pana jos. Pentru aceasta tipologie de corp este potrivita orice croiala. Succesul tinutei consta in echilibrarea partii superioare care este mai dezvoltata, aratand picioarele. Alege rochii cu bretele de dupa gat, rochii strapless sau cele cu decolteu la baza gatului.