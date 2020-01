Liderul USR, Dan Barna, are numai cuvinte de lauda pentru Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj, si sustine ca fara eforurile acestuia nu s-ar fi stiut de tragedia de la Spitalul Floreasca.

"Fara eforturile colegului meu Emanuel Ungureanu - Deputat USR de Cluj poate nu s-ar fi stiut de tragedia de la spitalul Floreasca. Mai mult, azi am aflat ca, dupa aceste dezvaluiri, Ministerul Sanatatii investigheaza un al doilea eveniment de aceeasi natura.

De ani de zile, Emanuel se lupta pentru un sistem medical profesionist si curat, in care pacientul e in centru, iar etica medicala conteaza, nu e doar un detaliu formal. O face alaturi de toti cei 20.000 de membri ai unui partid care exista pentru a-si aduce contributia la o Romanie mai buna, o tara in care sa vrei sa traiesti si sa iti poti implini bucata ta de destin.

Sunt multi oameni ca Emanuel in USR si in Alianta USR PLUS. Suntem deschisi catre si mai multi. E nevoie de fiecare pentru a scurta parcursul catre viitorul pe care ni-l dorim dar care nu se va intampla de la sine.

Scriu aceste randuri pentru ca cred sincer ca munca colegului Ungureanu, si a majoritatii colegilor nostri, trebuie nu numai sprijinita dar si cunoscuta.

Acesta este USR", a scris Barna pe Facebook.