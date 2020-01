Peste 40% dintre utilizatori si-ar schimba stilul de viata digitala in 2020. Majoritatea acestora isi propun sa reduca timpul pe care il petrec pe dispozitive, arata un studiu Kaspersky.



Anul trecut a fost unul dificil pentru datele noastre private. Furturile de parole au crescut cu 60% comparativ cu anul 2018, furturile datelor de autentificare fiind de asemenea in crestere – in special cele pentru site-urile pornografice si cu un continut pentru adulti au crescut cu peste 100%.

Acest lucru i-a determinat pe mai mult de jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) sa simta ca, in lumea digitala moderna, este imposibil sa ai o viata cu adevarat privata, iar pe unul din trei utilizatori (32,3%) sa se simta nesigur in legatura cu modul in care isi poate proteja pe deplin confidentialitatea datelor in mediul online. Asadar, nu este surprinzator faptul ca un nou sondaj realizat de Kaspersky a aratat ca 42,3% ar face o „rezolutie” digitala de Anul Nou pentru 2020, mai degraba decit una traditionala, de tipul „sa slabesc”, „sa traiesc sanatos”.

Cercetarea Kaspersky a aratat ca oamenii vor sa aiba standarde mai ridicate in ceea ce priveste comportamentul in mediul online, propunandu-si, pentru prima data, obiective precum utilizarea unor parole mai bune si reducerea nivelului de stres cibernetic.

„ Rezolutiile” digitale sunt promisiunile pe care vi le faceti, de a va proteja confidentialitatea datelor personale in mediul digital in 2020. Studiul realizat a aratat ca exista multe domenii pe care oamenii doresc sa le imbunatateasca – reducerea timpului petrecut in fata ecranului este pe lista a 29,1% dintre respondenti in anul urmator, in timp ce 18,3% dintre utilizatori isi propun sa nu mai adoarma cu smartphone-ul langa perna. Acest lucru arata ca „detox-ul” digital este in crestere. Un sfert dintre respondenti au ales ca obiectiv sa faca mai des backup si sa isi curete desktop-ul periodic, iar 11,2% vor sa stearga „prietenii” de pe Facebook pe care nu i-au intalnit niciodata personal. Se pare ca tendinta pentru 2020 este un stil de viata online mai chibzuit.

Potrivit unui comunicat remis 9am, David Emm, Principal Security Researcher la Kaspersky, ofera urmatoarele sfaturi despre cum sa va schimbati in bine viata digitala, in 2020: „Obiectivul nostru, la Kaspersky, este sa protejam utilizatorii de tot felul de amenintari online la adresa vietii lor private si sa ii ajutam pe oameni sa se bucure cat mai mult de viata lor digitala. Pentru a le veni in ajutor si a face ca 2020 sa fie cel mai sigur an online de pana acum, incurajam pe toata lumea sa-si provoace prietenii si persoanele dragi sa faca „rezolutii” digitale pentru a avea grija de securitatea lor online si sa urmeze acesti pasi pentru pastrarea informatiilor private in mediul digital:



Securizati toate dispozitivele pe care le utilizati pentru tranzactii online – servicii bancare, cumparaturi, conturi de socializare – prin aplicarea la timp a patch-urilor si a solutiilor pentru securitatea Internetului.

Utilizati o parola complexa si unica pentru fiecare dintre conturile online.

Examinati cu atentie setarile de confidentialitate si securitate si limitati ceea ce poate fi vazut si partajat.

Dezactivati aplicatiile si functiile pe care nu le folositi.

Dezactivati serviciile de urmarire si de localizare si stergeti cookie-urile cu regularitate.

Verificati-va adresa de e-mail pe servicii precum “Have I Been Pwned” pentru a vedea daca v-a fost compromis vreun cont digital.”





Metodologia de cercetare

Un sondaj online efectuat pe 2.000 de adulti europeni cu varste de peste 18 ani si cote reprezentative la nivel national pentru gen, varsta si regiune, realizat de agentia independenta de cercetare de piata, Arlington Research, in decembrie 2019.