Managerul Spitalului Floreasca, Ionut Negoi, sustine ca neacordarea ingrijirilor medicale in timpul programului de lucru constituie "un lucru grav".



Reactia survine dupa ce mai multi medici, asistenti medicali si infirmiere de la Spitalul Floreasca au anuntat luni, printr-un comunicat, ca intrerup activitatea, urmand sa asigure asistenta doar pentru urgentele "majore".

"Cum a precizat si domnul doctor Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al spitalului, am vorbit de o scrisoare de protest, nu de un protest. Altfel, sigur ca rolul spitalului este sa isi ingrijeasca pacientii si sigur ca, merita accentuat, libertatea de opinie fiecare om o are. In timpul programului de lucru, neacordarea ingrijirilor medicale este un lucru grav. Eu cred ca colegii mei, care altfel si-au tratat pacientii foarte bine, vor continua sa o faca la fel de bine in continuare. Nu am avut cunostinta de vreun medic care a refuzat sa opereze si nu mi-a fost semnalat de vreun pacient ca nu i-a fost acordat tratamentul", a spus Ionut Negoi, citat de jurnalul.ro.