Victor Costache, ministrul Sanatatii, a anuntat ca pacienta care a ars pe masa de operatie la Spitalul Floreasca a fost diagnosticata gresit, de catre un medic rezident, cu alergie la iod.

"S-a diagnosticat gresit alergia la iod. Nu este niciun element care sa indice alergia la iod a pacientei. In ambele interventii a fost folosita o substanta pe baza de etanol, cu risc combustional major", a declarat ministrul Sanatatii.

In raport au aparut si alte nereguli. Desi in spital erau de garda mai multi medici primari, operatia a fost facuta de un medic rezident.

"Niciunul dintre medicii aflati in echipa operatorie nu se afla in echipa de garda. S-a intervenit la 9 dimineata, iar in echipa operatorie s-a preferat sa se intervina cu un medic rezident si apoi cu un medic specialist, chemat de acasa, in loc de medicii primari care erau de garda in spital", a mai adaugat Victor Costache.

Medicii rezidenti ar trebui sa fie supravegheati in timpul unei operatii, lucru care nu s-a intamplat.

"M-a socat intregul eveniment si faptul ca s-a pierdut un pacient din cauza acestei erori, care pleaca de la abecedarul chirurgical. (...) Am retrimis corpul de control la Floreasca", a conchis ministrul, potrivit Mediafax.