Edilul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca in ciuda faptului ca a luat masuri in vederea imbunatatirii calitatii aerului, nu poate fi recuperat in trei ani ce nu s-a facut in "zeci de ani".



"Inca din primul an de mandat am tras un semnal de alarma in ceea ce priveste poluarea in Capitala, iar faptul ca nu s-a facut nimic in ultimii zece ani in acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Incepand din 2016, insa, am luat masuri concrete pentru imbunatatirea calitatii aerului, dar nu poti recupera in 36 de luni ce nu s-a facut in zeci de ani! (...)

Actualul ministru al mediului - care a descoperit acum, politic, poluarea din Bucuresti - ar trebui sa-i traga la raspundere pe consilierii PNL care au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru ca erau propuse de Gabriela Firea, dar si pe fostul primar general interimar PNL, care, in timpul mandatului sau, nu a luat nicio masura concreta pentru protectia mediului", a spus Firea, citata de hotnews.ro.