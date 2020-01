Mai multi medici, asistenti medicali si infirmiere de la Spitalul Floreasca au anuntat luni, printr-un comunicat, ca intrerup activitatea, urmand sa asigure asistenta doar pentru urgentele "majore".



"Comunitatea medicala din Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca doreste sa isi exprime ingrijorarea fata de felul in care este tratat un incident medical regretabil si de lipsa respectului si deontologiei a tuturor celor implicati. Este ingrijorator cum este prejudiciata imaginea unor medici de prestigiu si a unuia dintre cele mai renumite spitale din Romania. Este regretabil ca, inainte de finalizarea oricarei anchete, sa fie demis din functie prof. dr. Mircea Beuran", afirma semnatarii comunicatului.

Ei solicita Ministerului Sanatatii sa ancheteze "mai ales" situatia care a permis sa se ajunga la cazul pacientei care a suferit arsuri pe masa de operatie.

"Solicitam Ministerului Sanatatii sa ancheteze incidentul, dar mai ales situatia care a permis ca acest incident sa se intample. Dorim sa semnalam ca situatia spitalului este extrem de grava si ca aceasta situatie se poate repeta in fiecare zi oricarui medic care isi desfasoara activitatea in spital. In aceste conditii, medicii au decis intreruperea activitatii atat in interesul nostru, cat si al pacientilor pentru a ne proteja reciproc. Vom asigura asistenta medicala numai pentru urgentele majore conform legislatiei in vigoare", se arata in comunicat, potrivit Agerpres.

Inspectia Sanitara de Stat a sanctionat cu 30.000 de lei Spitalul de Urgenta Floreasca "pentru neregulile gasite", dar si intreaga echipa operatorie, de la asistent, pana la conducatorul echipei, in cazul pacientei care a suferit arsuri pe masa de operatie.

Citeste si: Ce presupune suspendarea acreditarii Spitalului Floreasca

Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, in urma cercetarii administrative efectuate de conducerea spitalului s-a decis si incetarea contractului de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III al prof. dr. Mircea Beuran, pentru nerespectarea obligatiilor contractuale.

"In urma analizei intregului material probator avut la dispozitie, concluziile cercetarii administrative dispuse de SCUB arata ca incidentul s-a produs ca urmare a unor erori umane, comise de catre echipa operatorie. Din raport reiese ca prof. dr. Mircea Beuran, ca sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, a incalcat 10 obligatii din cele 33, asumate prin contractul de administrare al sectiei. Date fiind masurile dispuse din cercetarea administrativa s-a luat, printre altele, si decizia incetarii contractului de administrare a prof. dr. Mircea Beuran, din calitatea de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III. (...) De asemenea, Inspectia Sanitara de Stat a sanctionat cu amenzi unitatea spitaliceasca pentru neregulile gasite, cat si intreaga echipa operatorie, de la asistent, pana la conducatorul echipei, cuantumul acestora fiind de aproximativ 30.000 de lei", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii.