Banat. Intervalul de prognoza va debuta cu un regim termic in general caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu o medie a maximelor ce se va situa in jurul valorii de 2 grade. Din data de 8 ianuarie vremea se va incalzi treptat, iar pana la sfarsitul perioadei de referinta variatiile termice vor fi nesemnificative, astfel incat se estimeaza a se inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 4 si 8 grade, in medie regionala. Temperaturile nocturne vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa in medie intre -4 si -2 grade, mai putin in primele trei nopti, cand vor tinde spre valori de -8....-6 grade. Pe tot parcursul intervalului de prognoza probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi extrem de redusa.

Crisana. Primele zile ale intervalului de referinta vor fi caracterizate de valori ale temperaturii aerului apropiate de cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime diurne ce se vor situa in medie in jurul a 2 grade. Dupa data de 8 ianuarie se estimeaza o crestere a temperaturii aerului, spre valori de 7 grade in data de 10 ianuarie, iar pana la sfarsitul intervalului de referinta variatiile termice vor fi nesemnificative, cu maxime de 4...6 grade, in medie regionala. Temperaturile minime vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa in medie intre -4 si -2 grade, mai putin in primele trei nopti cand vor tinde spre medii de -8...-6 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi extrem de redusa pe tot parcursul intervalului de

referinta

Transilvania. In majoritatea zilelor din intervalul de prognoza, valorile termice, desi cu usoare variatii, se vor situa in jurul celor climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime cuprinse intre 0 si 5 grade, in medie regionala. Temperaturile nocturne vor fi negative pe tot parcursul intervalului de referinta si se vor situa in medie intre -8 si -4 grade, exceptand primele trei nopti, cand acestea se vor situa sub pragul de ger, in medie intre -12 si -10 grade. De-a lungul celor doua saptamani de prognoza regimul pluviometric va fi deficitar.

Maramures. Valorile de temperatura vor avea usoare variatii de la o zi la alta, dar in mare parte din intervalul de referinta se vor situa in jurul celor climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime, in medie, de 1...5 grade. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul perioadei de prognoza si se vor situa in medie intre -6 si -2 grade, exceptand primele trei nopti, cand acestea vor fi in medie de -9...-7 grade. In intervalul 8-11 ianuarie trecator vor fi conditii pentru precipitatii slabe, iar in rest regimul pluviometric va fi deficitar.

Citeste si: Vremea pana pe 12 ianuarie. Temperaturile anuntate in primele zile din

Moldova. La inceputul intervalului de prognoza media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 0 grade, iar din data de 8 ianuarie se estimeaza o crestere a temperaturii aerului, spre valori medii diurne de 6 grade in data de 10 ianuarie, iar pana la sfarsitul intervalului de referinta variatiile termice vor fi nesemnificative, cu medii ale maximelor de 3...5 grade. Temperaturile minime vor fi negative de-a lungul celor doua saptamani si se vor situa in medie intre -6 si -2 grade, mai putin in primele trei nopti, cand vor fi spre medii de -7...-6 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi extrem de redusa pe tot parcursul intervalului.

Dobrogea. Intervalul de prognoza va debuta cu un regim termic caracterizat de valori ce se vor situa, in general, in jurul celor normale pentru aceasta data, cu medii ale maximelor de 0...3 grade si ale minimelor de -5...-3 grade. Ulterior vremea se va incalzi treptat si pana in data de 11 ianuarie, mediile diurne vor ajunge in jurul valorii de 7 grade, iar cele nocturne spre 0...2 grade. Pana la sfarsitul perioadei de referinta, variatiile termice vor fi nesemnificative, astfel incat se estimeaza a se inregistra medii ale maximelor intre 3 si 6 grade si ale minimelor intre -3 si 0 grade. Trecator vor fi conditii pentru precipitatii slabe.

Muntenia. Valorile termice se vor situa in general in jurul mediilor multianuale. Mediile temperaturilor maxime vor creste de la 1...3 grade in prima zi, pana la 7...9 grade in 11 ianuarie, iar cele nocturne de la -8...-6 grade, spre -3...-1 grad in aceeasi perioada. In continuare, variatiile termice vor fi nesemnificative pana la sfarsitul intervalului de prognoza, astfel ca mediile maximelor se vor situa intre 4 si 6 grade si mediile minimelor intre -5 si -3 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa.

Oltenia. Regimul termic diurn va fi in crestere de la valori medii de 3...4 grade in prima zi de prognoza, pana la medii de 7...9 grade in 10 si 11 ianuarie. Dupa o usoara scadere in data de 12 ianuarie, variatiile termice diurne vor fi nesemnificative pana la sfarsitul intervalului de prognoza si se vor situa intre 5 si 7 grade, in medie regionala. Valorile termice nocturne se vor situa usor sub cele climatologic specifice in aceasta perioada din an in primele trei nopti, apoi vor fi in crestere, de la medii de -8...-6 pana la -3...0 grade in 11 ianuarie. In continuare regimul termic nocturn nu va avea oscilatii importante. Regimul pluviometric va fi deficitar pe tot parcursul celor doua saptamani de prognoza.

Citeste si: Vremea de Revelion: Temperaturi usor mai ridicate decat cele specifice

La munte. In zonele montane, valorile termice diurne vor fi in crestere, de la -8 grade in prima zi a intervalului de referinta, pana spre 4 grade in ziua de 10 ianuarie. In restul intervalului de prognoza, maximele, desi cu usoare variatii, vor fi cuprinse intre 0 si 2 grade, in medie regionala. Temperaturile nocturne vor fi negative pe tot parcursul intervalului de referinta si se vor situa in medie intre -7 si -4 grade, exceptand primele trei nopti, cand acestea se vor situa si sub pragul de ger, in medie intre -12 si -8 grade. Trecator vor fi conditii pentru precipitatii in prima zi si in intervalul 9-12 ianuarie, in rest regimul pluviometric va fi deficitar.