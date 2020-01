Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, i-a indemnat pe zecile de mii de credinciosi veniti sa ia Aghiasma Mare luni, la slujba de Boboteaza, sa nu se mai inghesuie ca sa ia apa sfintita.



"De ce trebuie sa ne dam in spectacol de fiecare data? (...) Va rog! (...) Noi nu plecam de aici pana nu luati toti", a spus, dupa oficierea slujbei in Piata Mare, din centrul istoric al Sibiului, mitropolitul Ardealului.

Potrivit sursei citate, cei 60 de preoti prezenti luni, in Piata Mare si jandarmii au distribuit 17.000 de sticle cu Aghiasma Mare, de cate jumatate de litru, ceea ce inseamna 8 tone si jumatate de apa sfintita. Credinciosii care au venit cu sticle goale de acasa, au putut luat Aghiasma Mare din patru butoaie de cate 500 de litri.

Mitropolitul Ardealului le-a explicat enoriasilor ca au primit "apa vietii vesnice" si ca au fost binecuvantati ca sa primeasca "harul lui Dumnezeu".

"Duceti acasa bucurie in casele dumneavoastra impreuna cu harul acesta, harul Iordanului si dupa aceea sa avem curaj, putere in noul an, in asa fel incat fim bucurosi si sa dam slava lui Dumnezeu pentru toate. Amin", a incheiat predica de Boboteaza, Mitropolitul Ardealului.

IPS Laurentiu Streza a mai spus in predica de Boboteaza, "sa ne fie teama sa fim altfel decat doreste Dumnezeu", potrivit Agerpres.

La procesiunea de Boboteaza din Sibiu s-au reunit la Catedrala Mitropolitana, preotii din toate parohiile cu credinciosi. Acestia au plecat de la Catedrala Mitropolitana spre Piata Mare, unde a fost oficiata slujba si s-a impartit Aghiasma Mare.