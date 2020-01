Directia de Sanatate Publica a aplicat mai multe amenzi administrative, in valoare totala de 30.000 de lei, 20.000 pentru spital si 10.000 pentru medici si asistente.

Mircea Beuran va putea totusi profesa in continuare.

"In urma analizei intregului material probator avut la dispozitie, concluziile cercetarii administrative dispuse de SCUB arata ca incidentul s-a produs ca urmare a unor erori umane, comise de catre echipa operatorie. Din raport reiese ca prof. dr. Mircea Beuran, ca sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III a incalcat 10 obligatii din cele 33, asumate prin contractul de administrare al sectiei. Date fiind masurile dispuse din cercetarea administrativa s-a luat, printre altele, si decizia incetarii contractului de administrare a prof. dr. Mircea Beuran, din calitatea de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III", transmite Ministerul Sanatatii, potrivit News.ro.

Medicul a mentionat la momentul respectiv ca nu a fost prezent de la inceput in sala.

"M-a sunat, fiind duminica dimineata, unul dintre colaboratorii mei ca situatia cu aceasta bolnava este asa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus sa intre urgent in sala ca vin si eu - eu locuind in afara Bucurestiului. El, fiind medic primar, si-a facut o echipa, a intrat. Eu am plecat catre spital.

