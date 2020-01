Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca elicopterele SMURD vor zbura si noaptea si a apelat la piloti rezervisti petru efectuarea acestor misiuni.

"Am luat legatura cu piloti rezervisti si au acceptat sa revina in sistem. Sunt patrioti care au raspuns prezent la chemarea ministului pentru a-si face datoria fata de tara, ca tara are nevoie de ei", a spus Marcel Vela.

"Nu ne jucam cu vietile oamenilor, nu facem doar parada la televizor, PR grozav, ce bine organizam noi salvarea oamenilor si era sa moara un copil din neglijenta sau proasta organizare, sa zic pe romaneste. Va ordon, domnule Arafat, toate centrele universitare medicale – Targu Mures, Cluj, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara – sa poata zbura spre ele sau de la ele si noaptea elicopterele SMURD. (...) In 2020, toata tara sa fie sub acoperirea SMURD pe zbor de noapte", a mai declarat Vela intr-o conferinta de presa la minister.

"Motivul pentru care zboara numai cele doua centre este pentru ca au echipe care sa asigure functionalitatea elicopterului 24 din 24. In celelalte centre, daca decoleaza un elicopter noaptea, dupa o anumita ora inseamna ca a doua zi acest elicopter nu intra in serviciu decat dupa ora 11 – 12 sau 1 dupa-masa. Si pun in risc anumite interventii primare sa nu se rezolve. Pentru asta s-a luat decizia ca doua puncte din tara sa faca misiunile peste tot in tara ca transfer si cand avem avionul le facem si cu avionul si asta se face. Daca, de exemplu, Timisoara decoleaza sau Aradul sau Craiova, daca merg la ora 1 in misiune, a doua zi isi reia misiunea la ora 1 dupa-masa, pentru ca au ore de odihna si din cauza asta am luat aceasta decizie", a afirmat Marcel vela, potrivit hotnews.ro.