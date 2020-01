Fostul presedinte Traian Basescu nu considera ca exista un risc de dclansare al celui de-Al Treilea Razboi Mondial, nu crede intr-un razboi generat de conflictul dintre SUA si Iran, fiind de parere, totusi, ca pot avea loc lovituri punctuale de ambele parti.



"Nu cred intr-un razboi generat de conflictul dintre SUA si Iran, in schimb cred in lovituri punctuale care se vor da de ambele parti. Presedintele Trump a anuntat ca au o lista intreaga cu obiective si au demonstrat ca nu le trebuie decat o noapte sa-si execute obiectivele.

Aduceti-va aminte ca acum cateva saptamani, tot asa, cu un comandou Delta Force s-au intors in Siria de unde plecasera si l-au lichidat pe seful ISIS. Deci SUA clar au demonstrat ca au capacitatea sa faca asta, Iranul va incerca si el sa demonstreze ca reprezinta ceva.

E o poza extrem de dramatica a Iranului in momentul de fata. Iranul este o tara afectata puternic de restrictiile introduse de SUA la importul de titei, Iranul este o tara care este bagata in destabilizarea unui sir intreg de tari. Yemen - e acolo, Iranul cu Hezbollahul sau cu alte structuri, dar este in Yemen, Siria - Iranul e acolo, Liban - Iranul e acolo cu Hezbollahul. In ultima vreme, acest general care si-a gasit sfarsitul isi trimisese Hezbollahul si in Libia. In ambitiile sale de putere regionala, Iranul face foarte mult rau regiunii. Nu s-a ivit ocazia ca cineva sa ii dea un dos de palma pana cand nu s-au legat de Ambasada SUA.

Nu vad un risc de declansare a celui de-Al Treilea Razboi Mondial. Vad o sicanare pe care va incerca sa o faca Iranul, are si resurse, are Hezbollahul asta raspandit peste tot in Orientul Apropiat si Orientul Mijlociu, va sicana regiunea, dar un razboi nu vad. Iar mare pierzator va fi Iranul", a declarat Basescu la Romania TV, citat de ziare.com.