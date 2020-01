Social • 5 Ianuarie 2020 • 12:33 12:33 Lectura de un minut

Un incendiu de proportii a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in localitatea buzoiana Stalpu, in urma caruia cateva sute de animale au murit intoxicate cu monoxid de carbon si alte substante toxice.

Potrivit Biroului de presa al ISU Buzau, incendiul a fost anuntat in jurul orei 3.00. "La fata locului s-au deplasat 30 de salvatori cu sase autospeciale de lucru cu apa si spuma, patru de la Detasamentul de Pompieri Buzau, una da la Detasamentul de Pompieri Mizil si inca una de la Serviciul pentru Situatii de Urgenta Berca, precum si o ambulanta SMURD", a declarat sursa citata. Potrivit Biroului de presa al ISU Buzau, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu violenta si degajari mari de fum si alte substante toxice. A fost afectata o suprafata de 6.500 mp de constructii, hale si birouri. Mai multe sute de animale nu au putut fi salvate, fiind intoxicate cu monoxid de carbon. Sursa citata a precizat ca pompierii au reusit sa salveze cateva sute de animale, cauza probabila care a generat incendiul fiind un scurtcircuit la reteaua electrica, potrivit Agerpres. Citeste si: Incendii in Australia. Bilantul a crescut la 25 de morti

