Barbatul responsabil pentru cainele gasit spanzurat de o teava de gaze a unui imobil din Sectorul 1 al Capitalei a fost gasit si retinut de catre politisti.

"In urma cercetarilor efectuate in cauza, la data de 4 ianuarie 2020, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat un barbat, in varsta de 44 de ani, banuit de savarsirea faptei. Persoana in cauza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand ca astazi sa fie prezentata magistratilor cu propunere legala. Cercetarile continua, cu cel banuit in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept", a anuntat Politia Capitalei, potrivit adevarul.ro.

Barbatul in varsta de 44 de ani este un om al strazii, care a fost gasit cu ajutorul imaginilor surprinse de o camera de filmat, aflata in apropierea locului unde a fost gasit cainele.