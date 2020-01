Tribunalul Bucuresti a suspendat executarea autorizatiei de construire emise de primarul general, Gabriela Firea, pentru realizarea unui ansamblu de blocuri parter plus patru etaje pe spatiul verde din Kiseleff 45 zona cunoscuta ca "gradinile Versailles ale Bucurestiului", a anuntat vineri deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei.

Intr-o declaratie de presa sustinuta in fata spatiului respectiv, pe care a fost demarata deja construirea unui corp de cladire, Nicusor Dan a precizat ca acesta este al 166-lea proces castigat de Asociatia Salvati Bucurestiul in chestiuni de urbanism, constructii, protectia mediului sau protectia patrimoniului.

"Terenul este parte din zona construita protejata Averescu. Pe el se afla doua cladiri interbelice, construite in anii 1920-1930, si o gradina, cunoscuta ca 'Gradinile Versailles ale Bucurestiului', o copie in miniatura a Gradinilor Versailles. S-a emis o autorizatie de construire, desi terenul era incadrat in mod evident ca spatiu verde in planul urbanistic zonal de zone protejate. S-a emis o autorizatie de construire in 2017 de catre primarul Firea, care prevedea construirea a trei corpuri de blocuri", a adaugat deputatul de Bucuresti.

El a afirmat ca prin decizia Tribunalului Bucuresti, pronuntata in urma unui demers al Asociatiei Salvati Bucurestiul si al Fundatiei Eco Civica, a fost suspendata executarea autorizatiei de construire. Sentinta de pe 30 decembrie poate fi atacata cu recurs, dar este executorie, astfel incat beneficiarii autorizatiei trebuie sa opreasca lucrarile. Nicusor Dan a mentionat ca proprietarul terenului este Lucia Chereches.

"Inca din 2017, cand s-a emis autorizatia, erau pe rol deja doua procese, unul pentru planul urbanistic de detaliu si unul pentru acordul de mediu, pentru acelasi proiect. Primaria cunostea toate motivele de nelegalitate ale proiectului. Deci, a fost un gest absolut iresponsabil prin care s-a dat aceasta autorizatie, in urma careia proprietarul a si defrisat terenul", a mentionat Nicusor Dan.

Citeste si: Andrei Caramitru: Nu va mai uitati la Matrix. Ca e de fapt o erezie gn

Presedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, Oana Poenaru, a precizat ca principalele motive de nelegalitate ale autorizatiei au fost: faptul ca aceasta se baza pe un Plan Urbanistic de Detaliu nelegal (adoptat in 2014), o decizie a Agentiei pentru Protectia Mediului nelegala, distrugerea unui spatiu verde cu "o functie estetica importanta", lipsa unui aviz al Ministerului Culturii si a unui aviz de la Primaria Sectorului 1.

"In afara de acest proces, in care am obtinut suspendarea, avem un altul in care cerem anularea autorizatiei de construire si revenirea la situatia initiala", a adaugat ea.

Vicepresedintele Fundatiei Eco-Civica, Dan Trifu, a aratat ca acest proiect imobiliar contravine art. 78 din OUG 195/2005, care interzice schimbarea destinatiei spatiilor verzi, completata de legea 24/2007.

"Este un teren cu dubla protectie, atat pe legislatia de mediu, cat si pe cea de monumente istorice. Ca atare, ne aflam de fapt in fata unei infractiuni, pentru ca inlaturarea vegetatiei de pe terenurile amenajate ca spatii verzi sau prevazute ca atare intra sub incidenta Codului Silvic, fiind vegetatie in afara fondului forestier. Ca atare, avem fapta penala atat pe legislatia de protectia monumentelor, cat si pe Codul Silvic, care spune ca taierea, ruperea de lastari sau de arbori din zonele urbane prevazute ca spatii verzi este interzisa. Codul Silvic prevede pedepse de la sase luni pana la patru ani de inchisoare. (...) Este o obraznicie din partea proprietarilor, pentru ca noi am sesizat Politia Locala, care a venit, a amendat, iar proprietarul a spus: 'Daca stiam ca amenda e atat de mica, ii taiam demult", a mai precizat Dan Trifu, potrivit Agerpres.