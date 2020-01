Daca esti pe cale sa faci o investitie majora in viitorul apropiat sau ai necesitati financiare mai mari, probabil ca te gandesti la o modalitate prin care sa castigi mai multi bani. Dat fiind faptul ca ai deja un loc de munca, probabil ca esti in cautarea unei metode de a-ti rotunji veniturile fara mari eforturi.



Oportunitati sunt multe, insa pentru a o alege pe cea potrivita tie este necesar sa analizezi cu atentie toate ofertele disponibile si sa o alegi pe aceea care ti se potriveste cel mai bine. Atunci cand incepi cautarea, este important sa ai in vedere trei aspecte foarte importante: remuneratia, mediul de lucru si timpul pe care trebuie sa-l aloci pentru aceasta activitate.

Pentru a te ajuta in cautarea ta, iti vom oferi cateva exemple de oportunitati prin care iti vei putea rotunji veniturile fara a depune eforturi extraordinare.

In cazul in care jobul actual iti permite o astfel de libertate, cel mai bun mod de a obtine venituri suplimentare este printr-un job sezonier. In general, la aceste locuri de munca se pot castiga salarii peste media pietei, avand in vedere ca cererea de forta de munca este una foarte mare.

In functie de specializarea ta, poti obtine un job sezonier in agricultura, constructii, HoReCa sau curierat. De asemenea, poti gasi multe oportunitati sezoniere si in domenii precum customer care, marketing sau vanzari. Totusi, inainte de a alege, este important sa pui in balanta avantajele si dezavantajele unui job sezonier, pentru a decide daca aceasta activitate este pentru tine.



Ridesharing

Daca ai o masina cu o vechime mai mica de 15 ani si ai inregistrat o entitate juridica de tipul SRL sau PFA, te poti inscrie pe o platforma de ridesharing, cu ajutorul careia poti transporta persoane contra cost. Principalul avantaj al unei astfel de activitati este flexibilitatea pe care ti-o ofera, deoarece poti lucra la orice ora, in orice zi iti doresti.

Intr-un astfel de job, ai posibilitatea de a alege inclusiv clientii si cursele pe care le vei prelua, fara a fi constrans de cineva. Cu toate ca aceasta activitate presupune costuri cu carburantul, reviziile masinii si plata taxelor, suma pe care o vei castiga lunar iti va permite sa acoperi toate aceste cheltuieli si sa ramai cu destul de multi bani in cont.



Freelancing online

Aceasta activitate este ideala pentru tine daca ai cunostinte de specialitate intr-un domeniu si vrei sa le exploatezi pe o platforma online. In prezent, exista foarte multe platforme de freelancing care ofera oportunitati pentru o serie de specializari, cu oferte de pret care difera in functie de complexitatea activitatii.

Astfel, daca ai experienta in graphic design, content writing, web development, web design, contabilitate, social media management, project management sau alte domenii conexe, poti cauta oportunitati de lucru pe o astfel de platforma. Castigurile variaza in functie de experienta, insa daca poti duce la bun sfarsit activitati complexe, poti castiga chiar si 100 de dolari pe ora.

Obiecte handmade

Daca ai talent si iti face placere sa confectionezi ornamente, figurine, bijuterii sau orice alte tipuri de obiecte, iti poti exploata aceasta pasiune pentru a face bani din ea. In prezent, cererea de obiecte handmade este foarte mare si daca ai o colectie de care iti este usor sa te desparti sau daca poti confectiona rapid astfel de produse, poti gasi rapid cumparatori pentru acestea.

O astfel de activitate nu iti va asigura profituri foarte mari, insa iti va oferi sansa de a face ceea ce iti place si de a obtine si bani in tot acest timp. Totusi, daca reusesti sa iti faci un renume in domeniu si sa creezi un lant de distributie organizat, poti creste pretul produselor tale si poti inregistra venituri mult mai mari.

Este foarte simplu sa iti gasesti o activitate aducatoare de venituri suplimentare odata ce ai reusit sa-ti faci o lista cu activitatile la care te pricepi si pe care le poti duce la indeplinire cu placere. Fii consecvent, stai la curent cu toate noutatile din domeniu si alege cea mai avantajoasa oportunitate.