Marcel Bolos,ministrul Afacerilor Europene, anunta, in raspunsul la interpelarea deputatului PNL Ioan Balan, ca linia de cale ferata Suceava-Bucuresti nu are momentan finantare europeana, iar construirea Autostrazii Unirii din fonduri europene nu este posibila in acest moment.

"In privinta finantarii pentru Autostrada Unirii, la aceasta data, prin POIM 2014-2020 este contractata doar pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera "Autostrada Targu Mures-Targu Neamt". In ceea ce priveste tronsonul Targu Neamt- Iasi- Ungheni, la aceasta data finantarea proiectului (inclusiv pregatirea), este prevazuta a se realiza prin parteneriat public-privat. In concluzie la aceasta data, finantarea Autostrazii Unirii in cadrul POIM nu este posibila, in conditiile legislatiei actuale, iar finantarea in cadrul urmatoarei perioade de programare depinde de modificarea legislatiei, de rezultatele studiului de fezabilitate si de alocarea financiara disponibila", a afirmat ministrul Fondurilor Europene, potrivit Hotnews.ro. In ceea ce priveste drumul expres Suceava-Ploiesti, Marcel Bolos a declarat ca sunt in implementare proiecte de elaborare a documentatiei tehnico-economica pentru toate sectoarele drumului. "Cu privire la finantarea liniei de cale ferata Suceava-Bucuresti, va informam ca la aceasta data nu sunt depuse cereri de finantare pentru sectoarele de cale ferata aferente tronsonului Suceava-Bucuresti. Au fost eliberate de Organismul Intermediar de Transport avize de principiu pentru fundamentarea finantarii proiectelor aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru studiile de fezabilitate Pascani-Darmanesti, Darmanesti-Viscani, Roman-Iasi, Focsani-Roman, Ploiesti Triaj-Focsani", a mai spus Bolos. Citeste si: Aglomeratie in aeroportul Otopeni, din cauza blocajelor la benzile...

