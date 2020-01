Politistii din Capitala cerceteaza cazul unui tanar gasit cazut in strada in noaptea de 29 spre 30 decembrie dupa ce a fost agresat, barbatul cu care a avut altercatia fiind identificat.

"In data de 30.12.2019, in jurul orei 03.15, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe o strada din sectorul 3, pe partea carosabila, este cazut un tanar. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 11, precum si echipaj de prim ajutor. Tanarul de 23 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, dar nu a ramas internat. A fost identificat barbatul cu care tanarul a avut altercatia", a informat, vineri, Politia Capitalei, potrivit Agerpres.

Cercetarile sunt continuate, din oficiu, de Sectia 11 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente. Pana la acest moment partea vatamata nu a formulat plangere, adauga sursa citata.

Precizarile vin in contextul aparitiei, in mediul online, a unor imagini care prezinta o altercatie intre doua persoane in urma careia una dintre ele este trantita la pamant, unde ramane aparent in stare de inconstienta.