Social-demcratul Eugen Teodorovici a facut o scurta retrospectiva a anului 2019.



"Sper ca fiecare dintre voi sa poata, acum, la final de an, sa spuna ca a facut un pas inainte, indiferent de incercarile si provocarile din plan personal si profesional.

La randu-mi, consider ca am facut mult din ceea ce mi-am propus pentru acest an, chiar daca nu atat cat mi-as fi dorit.

A fost un an cu reusite, cu multumiri si cu dezamagiri, dar, cel mai important, a fost un an in care am invatat enorm atat din propriile greseli, dar si din ale celorlalti. Am invatat ca trebuie sa tin cont de rigorile jocului politic si sa fiu mai tenace si mai atent in promovarea ideilor si in sustinerea argumentelor.

Si chiar daca au fost unii pripiti sau chiar rau intentionati, care au dat o tenta negativa ideii privind noul proiect politic, voi continua sa dezvolt argumentele care sustin propunerea mea in legatura cu acest proiect. Pentru ca eu cred in forta argumentelor pe care sunt dispus oricand sa le aduc la masa dialogului cu toti cei care inteleg sa creada in destinul poporului roman si al Romaniei.

Am mai invatat in acest an ca trebuie sa imi pese de toti cei carora nu le pasa de mine si sa aleg cu mai multa grija intre prieteni si...."prieteni".

Vreau sa va multumesc tuturor celor care credeti in mine, ca om si ca politician, celor care credeti in #insistpentruRomania si in ideea unui nou proiect politic, dar si celor care mi-ati spus NU, pentru ca ati reusit sa imi dezvoltati rezistenta absolut necesara in lupta politica si in viata, in general.

Pentru noul an va doresc tuturor sa continuati sa va urmati visele, aspiratiile, proiectele sau planurile de viata cu speranta si incredere.

La multi ani!", a scris Teodorovici pe Facebook.