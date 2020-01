Fostul premier Adrian Nastase a anuntat ca il va da in judecata pe seful statului dupa retragerea decoratiei Steaua Romania, catalogand gestul presedintelui Klaus Iohannis ca fiind "absolut meschin".



'Am trecut intr-o alta faza, am facut o plangere prealabila, urmeaza o actiune in instanta, pentru ca dupa parerea mea e vorba de un gest discretionar in conditiile in care textul respectiv nu ofera niciun fel de garantie de stabilitate in ceea ce priveste acordaea sau retragerea decoratiilor. (....) A te raporta la ce s-a intamplat acum 12 ani si a reexamina acele lucruri este absolut aberant. Nu discutam aici despre Maniu, sunt lumini si umbre, intr-un fel mi se pare un gest absolut meschin si cu asta incheiem un capitol care ma deranjeaza", a spus Adrian Nastase la Romania TV, potrivit hotnews.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe data de 11 decembrie decretele privind retragerea decoratiilor pentru mai multe persoane publice, printre care s-au numarat Adrian Nastase, Miron Mitrea, Gheorghe Mencinicopschi, Adrian Severin, Dan Voiculescu.