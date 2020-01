Un barbat de 64 de ani, avand leziuni in zona capului, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuinta sa din Capitala, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.



"In noaptea de 1 ianuarie, in jurul orei 23,50, prin apel 112 a fost sesizat ca in locuinta sa a fost gasit decedat un barbat de 64 de ani, prezentand anumite leziuni in zona capului.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei. Cadavrul a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri sub aspectul savarsirii infractiunii de omor", informeaza, joi, Politia Capitalei.

Trei suspecti, prinsi

Politia Capitalei a anuntat joi ca a fost prins al treilea suspect implicat in cazul barbatului gasit mort in locuinta sa, urmand ca acesta sa fie audiat de un procuror criminalist la sediului Serviciului Omoruri.

Anterior, politistii au reusit sa identifice primii doi suspecti implicati in acest caz, scrie Agerpres.

Surse judiciare sustin ca barbatul ar fi fost lovit in urma unui conflict avut cu o parte dintre chiriasii sai.