Traficul pe DN1 se mentine la valori ridicate, joi dupa-amiaza, in special in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe ambele sensuri de mers, informeaza IPJ Prahova.



"Pe DN 1 traficul se mentine in valori ridicate in special in zona montana, din ambele sensuri. S-au format coloane auto catre Brasov de la km 96 pana la km 107 Comarnic, din centru localitatii Breaza pana la iesire in DN 1, pe Posada, si de la km 120 pana la km 130 Busteni, pe str. Zamora din statiunea Busteni, pe sensul catre Bucuresti, de la km 146 Timisu de Sus, pana la km 132 Busteni si pe Centura de Vest Ploiesti circa 500 metri pana la km 66 giratoriu Lukoil", precizeaza sursa citata.

In zonele aglomerate sunt prezenti politisti pentru a dirija traficul.

"Se actioneaza in toate statiunile si pe Centura de Vest a Ploiestiului cu 29 de politisti rutieri coordonati cu patru ofiteri (10 autospeciale de politie). Temperatura in zona montana este intre minus 10 si minus 12 grade Celsius", mai informeaza IPJ Prahova.

Infotrafic, ora 14:00: Aglomeratie pe DN1, pe zona de urcare catre statiunile montane din Valea Prahovei

Circulatia se desfasoara, joi, in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe zona de urcare catre statiunile montane, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Astfel, pe segmentul de drum cuprins intre kilometrii 96+300 de metri si 108, intre localitatile Cornu si Comarnic, judetul Prahova, se circula in coloana. Pe acelasi sens de mers, intre statiunile Sinaia (kilometrul 120+500 de metri) si Busteni (kilometrul 131), valorile de trafic sunt ridicate.

Tot pe DN1, insa pe sensul catre Capitala, se circula in coloana de la limita cu judetul Brasov, pana in zona centrala a statiunii Busteni, scrie Agerpres.

Politistii actioneaza in teren pentru fluidizarea traficului, conform sursei citate.

Pentru evitarea traficului aglomerat, a fost instituit dispozitiv de dirijare pe Valea Prahovei, soferii putand opta si pentru rute ocolitoare, respectiv DN 1A Sacele - Ploiesti.

Valori de trafic in crestere pe DN1; se circula in coloana la Comarnic si Sinaia

Valorile de trafic au inceput sa creasca, joi, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Comarnic, unde se circula in coloana pe sensul de urcare spre Brasov, intre kilometrii 101 - 107, precum si in zona centurii Sinaia, pe tronsonul kilometric 123 + 500 de metri - 125 + 800 de metri, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

De asemenea, se circula in coloana, in acelasi sens de deplasare, intre kilometrii 128 si 131, pe raza statiunii Busteni.

Conform Infotrafic, se circula in conditii de aglomeratie si pe tronsonul kilometric 92+600 de metri - 95+600 de metri, pe sensul catre Brasov al DN 1, pe raza localitatii Cornu.

Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului.

Conducatorii auto sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor, sa adapteze viteza conditiilor de trafic si de drum, sa nu se angajeze in depasirea coloanelor de autovehicule, sa manifeste respect pentru ceilalti participanti la trafic, asigurandu-se corespunzator inaintea efectuarii oricarei manevre de schimbare a directiei, semnalizand totodata aceasta intentie.

Politistii recomanda soferilor sa ia in calcul folosirea rutelor alternative care pot fi mai putin aglomerate decat arterele principale.