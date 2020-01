Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, atentioneaza ca numarul imbolnavirilor de gripa va fi mai mare in acest an.



"In acest an, avand in vedere si aprecierile pe care le face Centrul European de Control al Bolilor, din cauza circulatiei simultane a virusurilor de tip A si de tip B, se estimeaza un numar mai mare, probabil, de imbolnaviri comparativ cu ultimele doua sezoane.

De aceea, in afara de vaccinare, masurile de protectie individuala sunt esentiale. De fiecare data cand avem o viroza respiratorie este bine se evitam sa mergem in colectivitate sau la locul de munca, este bine sa fim izolati la domiciliu daca este o forma usoara sau medie, iar formele grave beneficiaza de spitalizare, si neaparat trebuie sa ne adresam medicului pentru a evita administrarea cu antibiotice care nu este in niciun fel binefacatoare in cazul unei infectii cu virusuri", a spus Alexandru Rafila pentru Mediafax, potrivit hotnews.ro.