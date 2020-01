La nivel national, 82 de persoane au fost ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice, de Revelion, transmite Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.





In egala masura, s-au produs 28 de incendii, potrivit IGSU.

"Echipajele SMURD au actionat in 2.417 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat si 9 cazuri pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. De asemenea, salvatorii au intervenit in 81 situatii pentru deblocarea persoanelor surprinse in medii ostile, precum si in alte 186 misiuni de protejare a comunitatilor. In ultimele doua zile, 2.398 persoane au fost asistate medical de catre echipajele SMURD, iar alte 19 persoane au fost salvate din incendii sau alte situatii deosebite", se arata intr-un comunicat, potrivit europafm.ro.

"In perioada minivacantei de Revelion, peste 5.300 de pompieri au asigurat zilnic misiunile de prevenire si interventie in situatii de urgenta, la nivel national. Raspunsul la solicitarile cetatenilor va fi asigurat, in mod eficient, cu peste 3.300 de mijloace tehnice, dintre care aproape 800 echipaje de stingere, 28 senilate, 34 autofreze, 110 masini de descarcerare, 308 ambulante SMURD, 32 unitati de terapie intensiva mobila, 6 ambulante de terapie intensiva mobila specializate in tratament neonatologic, precum si 43 autospeciale pentru transport personal si victime multiple.

In domeniul preventiv, pentru depistarea si inlaturarea potentialelor cauze de incendiu,inca de la inceputul acestei luni, inspectorii de prevenire au derulat controale la structuri de primire turistica, restaurante, cluburi, baruri, discoteci, precum si in spatii comerciale cu aflux mare de persoane.

Totodata, specialistii ISU au asigurat instruirea angajatilor, astfel incat in cazul unui incendiu sa fie in masura sa sprijine actiunile de evacuare a clientilor si de limitare a propagarii flacarilor.Intrucat in aceasta perioada vor fi utilizate jocuri de artificii cu articole pirotehnice, in diverse locuri din tara, personalul specializat a analizat solicitarile primite in acest sens din partea organizatorilor si a eliberat 232 de acorduri", arata IGSU.