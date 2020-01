Iulian Bulai a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou.



"Va multumesc pentru un 2019 minunat!

Ne asteapta un 2020 cu multe provocari si multe reusite.

Cu credinta intr-o Romanie mai buna, impreuna vom muta muntii din loc si vom face o schimbare in Neamt si in toata tara.

Acum e timpul sa le multumim familiilor noastre pentru tot timpul sacrificat in folosul comunitatilor nostre. Eu i-am multumit astazi sotiei mele pentru tot timpul pe care mi-l permite sa il folosesc departe de familie, in interesul celor care ne-au acordat incredere si au speranta in noi.

La multi ani, dragilor!

Sa avem un an bun", a scris Bulai pe Facebook.