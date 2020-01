Aproximativ 500 de copii se vor naste in prima zi a anului 2020, in Romania, potrivit estimarilor UNICEF. Bebelusii romani vor reprezenta 0,126% din totalul estimat de 392.078 de copii nascuti pe 1 ianuarie 2020.



„Inceputul unui nou an si a unui nou deceniu reprezinta ocazia de a reflecta in privinta sperantelor si aspiratiilor legate nu doar de viitorul nostru, ci si al celor care vor veni dupa noi”, a declarat Henrietta Fore, Director Executiv al UNICEF. „La fiecare inceput de ianuarie, ne readucem aminte de toate posibilitatile si potentialul fiecarui copil care isi incepe calatoria vietii – cu conditia sa i se ofere aceasta sansa”.

Fiji, in Pacific, va fi, cel mai probabil, tara cu primii copii nascuti in 2020, iar Statele Unite cu ultimii nou-nascuti de Anul Nou. La nivel global, se estimeaza ca jumatate din nasterile petrecute pe 1 ianuarie vor avea loc in opt state:

1. India — 67.385

2. China — 46.299

3. Nigeria — 26.039

4. Pakistan — 16.787

5. Indonezia — 13.020

6. Statele Unite ale Americii — 10.452

7. Republica Democrata Congo — 10.247

8. Etiopia — 8.493

In fiecare luna ianuarie, UNICEF ii sarbatoreste pe copiii nascuti de Anul Nou, considerat a fi o zi de bun augur pentru nastere in toata lumea.

Cu toate acestea, pentru milioane de nou-nascuti de pe intregul glob, ziua venirii pe lume este mult mai putin norocoasa. In 2018, 2,5 milioane de copii au murit in primele luni ale vietii; circa o treime dintre ei au decedat in prima zi de viata. Dintre acestia, cei mai multi au murit din cauze ce puteau fi prevenite, precum nastere prematura, complicatii in timpul nasterii si infectii precum sepsis. In plus, anual, peste 2,5 milioane de copii se nasc morti.

In ultimele trei decenii, in lume s-a inregistrat un progres remarcabil in privinta supravietuirii copiilor, reducandu-se cu peste jumatate numarul mondial al copiilor care mor inainte de a implini cinci ani. Dar a existat un progres mai lent in cazul nou-nascutilor. In 2018, din totalul deceselor copiilor sub cinci ani, 47% s-au petrecut in prima luna de viata, in crestere fata de 40% in 1990.

Potrivit unui comunicat remis 9am, campania globala UNICEF Every Child Alive cere investitii imediate in personal medical cu pregatirea adecvata, care sa lucreze cu dotarile necesare pentru a se asigura ca fiecare mama si fiecare nou-nascut au parte de ingrijire sigura, in scopul de a preveni si a trata complicatii in timpul sarcinii si al nasterii.

„Mult prea multe mame nu sunt ingrijite de moase sau asistente instruite si echipate corespunzator, iar rezultalele sunt dezastruoase”, a mai declarat Fore.