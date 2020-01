Companiile petroliere au ieftinit benzina si motorina cu 32 de bani pe litru, incepand de miercuri, 1 ianuarie, ca urmare a eliminarii supraaccizei aplicate carburantilor.



Astfel, potrivit datelor postate pe Monitorul Preturilor Carburantilor, aplicatie realizata de Consiliul Concurentei, benzina standard in statia Petrom Drumul Taberei costa 5,24 lei pe litru, in statia Lukoil Lujerului - 5,24 lei pe litru, MOL Lujerului - 5,27 lei pe litru, iar la Rompetrol Ghencea - 5,3 lei pe litru.

Totodata, motorina costa 5,5 lei pe litru la Petrom Drumul Taberei, 5,5 lei pe litru la Lukoil Lujerului, 5,4 lei pe litru la MOL Lujerului si 5,51 lei pe litru la Rompetrol Ghencea.

Preturile difera cu plus/minus 10% de la o benzinarie la alta.

La inceputul lunii decembrie, Parlamentul a aprobat eliminarea supraaccizei la carburanti incepand cu 1 ianuarie 2020, ceea ce ar fi trebuit sa duca la o ieftinire de 45 de bani.

Citeste si: Vasilescu, acida la adresa Guvernului: "Au facut figuratie prin parlam

Insa acciza micsorata in Parlament era mai mica decat pragul minim impus de Comisia Europeana, astfel ca Ministerul de Finante a publicat, pe 31 decembrie, valori mai mari pentru accizele aplicate in anul 2020. In plus, acciza a fost indexata cu inflatia.

Consiliul Concurentei a anuntat ca va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, dupa cum declara, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta.

"Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor economici incepand cu momentul in care se reduce acciza. Din istoricul pe care il avem analizand acest sector a reiesit ca modificarile s-au transmis pana acum in pret. Adica atunci cand acciza a fost majorata, la fel s-a intamplat cu pretul la pompa, iar, cand acciza a fost redusa, produsele petroliere s-au ieftinit corespunzator. Deci istoria nu ne face sa fim alarmisti", preciza Chiritoiu, la inceputul lunii decembrie.

Potrivit acestuia, companiile petroliere risca amenzi usturatoare daca nu ieftinesc carburantii la pompa, odata cu reducerea accizei.

Citeste si: Un barbat din Dolj a stropit cu benzina o femeie de 83 de ani, apoi i-

Vara trecuta, Consiliul Concurentei a publicat rezultatele unei analize pe piata carburantilor, din care a reiesit ca exista o concurenta redusa in acest sector, fapt care se reflecta asupra nivelului preturilor in benzinarii.

Liderul pietei, OMV Petrom, care detine jumatate din cota de piata, este cel care dicteaza de fapt pretul, iar restul companiilor asteapta miscarile strategice ale Petrom pentru a decide modul in care modifica pretul carburantilor.

In urma anchetei, Consiliul Concurentei a recomandat ca toate companiile petroliere sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, astfel incat firmele sa nu se influenteze reciproc.

Intrebat daca pana acum s-au facut pasi pentru ca aceste propuneri ale autoritatii de concurenta sa se concretizeze, Chiritoiu a raspuns: "Pana acum, nu. Dar vom avea discutii cu reprezentantii noului Guvern si vom prezenta masurile recomandate de noi".

Citeste si: Un barbat din Botosani si-a stropit sotia cu benzina si i-a dat foc

Consiliul Concurentei sustine elaborarea unui act normativ prin care sa se stabileasca numarul cresterilor de pret saptamanale, zilele in care se pot efectua aceste cresteri si ora modificarii, valabile pentru toate companiile de pe piata. In schimb, reducerile de pret pot fi operate oricand.