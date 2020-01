"Regretam incidentul ce a avut loc la magazinul din Alexandria si ne cerem scuze clientilor nostri. Asa cum a fost comunicat de catre reprezentantii ANPC, produsele care ar fi putut fi afectate in urma acestui incident au fost inlaturate de la comercializare si distruse, iar verificarile noastre interne confirma ca acesta a fost un caz izolat", afirma reprezentantii Penny.

Potrivit acestora, masurile imediate au inclus igienizarea si dezinfectia intregului spatiu de vanzare si depozitare, precum si interventia unei echipe specializate in deratizare si dezinfectie. Ca urmare a acestui "caz izolat", planul de masuri extins include cresterea frecventei verificarilor, dar si o serie de masuri preventive.

Printre acestea se numara introducerea unor schimburi de noapte pentru a verifica starea de igiena a tuturor spatiilor de expunere din magazin (pe si sub rafturi/paleti, spatiile sociale si birouri), igienizarea si decongestionarea spatiului de depozitare, verificarea zilnica a spatiului de depozitare, control zilnic al statiilor de imobilizare inainte de deschiderea magazinului si dupa inchiderea magazinului si reexaminarea si implementarea unor masuri de blocare a eventualului acces din exteriorul magazinului.

Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) au anuntat luni, printr-un comunicat, ca au gasit excremente de rozatoare pe un raft in care se aflau depozitate malai si orez, in cadrul unui control realizat luni intr-un magazin Penny Market din Alexandria.

In urma unei postari aparute pe o retea de socializare, in care un consumator ar fi observat un soricel sub rafturile cu alimente, ANPC s-a autosesizat, se precizeaza in comunicat.

"Comisarii din cadrul CJPC Teleorman au efectuat o actiune de control la SC REWE (ROMANIA) SRL - Magazin PENNY MARKET Alexandria. Au fost verificate rafturile de expunere la comercializare a produselor, precum si spatiile de depozitare, unde au fost gasite excremente de rozatoare pe sub rafturi si pe un raft in care se aflau depozitate malai si orez. Nu s-au gasit pungi degradate, roase de soareci, dar pe raft era malai si orez imprastiat", se mentioneaza in comunicatul ANPC.

Ca urmare a deficientelor constatate, au fost oprite definitiv de la comercializare produsele de pe rafturile cu urme de excremente de rozatoare - 30 kilograme de malai si 100 kilograme de orez, in valoare totala de 387 lei, conform inspectorilor ANPC.

Operatorul economic are incheiat contract de prestari servicii cu o firma de deratizare, ultima actiune fiind efectuata in data de 29 decembrie 2019, la solicitarea acestuia, completeaza sursa.

Pentru definitivarea actiunii de control, operatorul economic a fost invitat la sediul CJPC Teleorman, in data de 31.12.2019, precizeaza ANPC.