Fostul premier Adrian Nastase a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou.



"Dragi prieteni,

Va doresc un An Nou in care intelepciunea sa ne guverneze.

Va doresc sa fiti sanatosi si sa nu aveti prea des motive sa va enervati. Desi stiu ca si anul viitor vom vedea, din nou, oportunism, duplicitate si prostie.

Scriam, la un moment dat, ca dialogul devine un exercitiu tot mai rar iar violenta verbala – noua forma de „comunicare”. ‘Sferele de putere”, interne si externe, se redefinesc. Scaderea increderii in viitor inseamna, din pacate, chiar scaderea increderii in noi insine.

Va invit sa recitim, impreuna, un text pe care l-am scris in urma cu patru ani. Mi se pare inca extrem de actual.

'Ca de obicei, la cumpana dintre ani, doresc sa va multumesc pentru ca imi sunteti aproape. Si de-a lungul ultimilor douasprezece luni am format o familie solida, cu fii risipitori – care vin si apoi dispar -, cu bunici cicalitori, cu rude din strainatate, cu intelepti, cu incapatanati, cu… Din aceasta familie au lipsit insa talibanii, au lipsit injuraturile (cu putine exceptii). Au lipsit ideile fixe (cu cateva exceptii). Probabil, candva, serviciile de informatii sau vreun doctorand curios vor face analiza celor aproximativ 200000 de comentarii postate aici. Ce concluzii se vor putea trage din acest esantion de ‘societate romaneasca’? E greu de spus… Uneori au existat doar monologuri, adeseori s-au infiripat dialoguri. Multi dintre cei care scriu aici au propriile experiente, propriile povesti de viata. Incetul cu incetul, profilul fiecarui anonim se contureaza – preferinte, tabieturi, stil de viata, optiuni politice, gusturi muzicale, cinematografice.

Ma uit pe diverse forumuri, site-uri, bloguri, pe facebook. Mai ales pe facebook. Cel mai adesea ma ingrozeste ce vad, ce citesc acolo. Injurii, obscenitati, ascunse in spatele cate unui nick name. Frustrari de tot felul ale unor oameni suparati pe viata. Pe viata lor. Adeseori, romani care s-au bucurat sa plece din tara pentru a strange bani pentru ei si pentru familie. In ultimii ani, criza economica, cresterea numarului de refugiati – care a dus la o „oferta” mai avantajoasa de forta de munca ieftina – i-au marginalizat si mai mult. S-au angajat pe un anumit drum, acum le este greu sa se intoarca, copiii – unii – sunt la scoli, acolo, altii s-au obisnuit sa stea la bunici. Multe familii s-au destramat, intre atatea drumuri si tentatii. Si atunci se razbuna. Pe cei de acasa, in general. Pe oamenii politici, cel mai adesea. Aruncand cu pietre pe facebook. Anonimi. Atunci cand ajung in fata calculatorului. O noua forma de betie a celui permanent nemultumit. O forma speciala de invidie care vrea sa distruga. O forma de rautate sociala indreptata impotriva tuturor.

In tara creste numarul hienelor intelectuale. Este vorba despre cei care si-au construit sinecuri ciugulind din hoiturile comunismului si ale post-comunismului, dupa incheierea Razboiului Rece. Preocupati sa le faca pe plac, in continuare, celor care s-au hranit, in perioada post-belica, din ura viscerala fata de comunism. Nu e vorba insa de sentimente, ci de simbrie. De o cariera construita pe injuraturi si pe exegeza „raului”.

A ajuns la maturitate o generatie de „intelectuali” specialisti in lectii de dirigentie, doctori in anti-comunism. De aceea, comunismul si comunistii trebuie re-inventati zilnic pentru ca ei sa aiba obiectul muncii. Incapabili sa construiasca, propagandisti ai internationalismului capitalist. Un batalion de Che Guevara ai revolutiei capitaliste mondiale. Pentru ei, Romania ar trebui sa fie constructia pe care sa o ofere, periodic, drept ofranda, patronilor lor spirituali. Obtinand, din cand in cand, calatorii cu avionul, diplome de la ambasade straine, nominalizari la diverse premii internationale, dar si incurajari pentru a continua sa distruga. Translatia de la vechiul model la cel nou nu le-a creat nicio problema. Simbriasi ai unei propagande de deznationalizare, atacand in haita, hranindu-se din ura. M-a fascinat, intotdeauna, popularitatea lui Tristan Tzara in Brazilia. Pana cand, un prieten mi-a explicat ca era vorba de a oferi o alternativa locala invaziei culturii nord-americane…

Dragi prieteni,

cum spunea filozoful, nu ne scaldam de doua ori in apele aceluiasi rau. Viata merge inainte…Incerc, de fiecare data, in ultima zi din an, sa trec in revista cele 365 de zile. Imi pregatesc agenda pentru anul urmator. Ma bucur pentru baietii mei, care si-au ales drumul…

Ma bucur sa petrec Revelionul cu familia mea.

Voua, va doresc sa nu va pierdeti entuziasmul, sa aveti zile frumoase de sarbatoare, cu cei dragi alaturi si sa fiti sanatosi. Ne reintalnim anul viitor.'

Si anul acesta suntem la Predeal. A nins si peisajul este superb. Citesc John Grisham – carti politiste si imi sterg din memorie supararile. Si incerc sa-mi dau din nou curaj pentru a incepe, cu speranta, un An nou.

La multi ani!", a scris Nastase pe blog.