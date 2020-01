Lectura sub un minut

Andrei Caramitru, membru USR, a transmis un mesaj de Anul Nou.



"La multi ani tuturor! Anul viitor sper sa fie mai bun decat acesta. Un an de consolidare. Nu de regres sau de dezamagire. Un an al societatii civile implicate si din ce in ce mai puternice.

Si - va urez fiecaruia - cu mult drag - sanatate, intelepciune, forta dar si echilibru. Si - macar cateva momente de fericire. O sa avem cu totii nevoie"