Secretarul de stat Raed Arafat clarifica faptul ca "toate elicopterele SMURD pot executa misiuni noapte si executa misiuni de noapte, daca pilotul comandant este pregatit la nivelul necesar unor astfel de misiuni".



"Dupa ce au aparut in mass media relatari de la video-conferita de martis, desfasurata la sediul MAI, si la discutia care a avut loc in cadrul videoconderintei referitor la activitatea de aviatie si la cazul din Govora-Valcea, am fost sunat de mai multe televiziuni ca sa comentez aspectele repsective. Eu nu consider ca a fost o cearta in cadrul videoconferintei ci mai mult o situatie generata din lipsa unor informatii complete care necesita clarificare astfel incat sa se inteleaga bine modul de actiune al aviatiei de urgenta, limitele acesteia, temporare sau permanente, si faptul ca in continuare se fac eforturi supraomenesti ca totul sa functioneze cat mai bine posibil si sa asiguram populatiei toate nevoile in cazul situatiilor de urgenta. Astfel as dori mai jos sa explic cateva aspecte care sa arate ce activitate a fost pana acum si limitarile pe care le avem ca sa asiguram siguranta echipajelor si a pacientilor pe care le asistam:

1. Toate elicopterele SMURD pot executa misiuni noapte si executa misiuni de noapte, daca pilotul comandant este pregatit la nivelul necesar unor astfel de misiuni. Acest lucru insa este diferit de a decola noapte, pe intuneric, de la un loc ne-marcat si ne-autoirzat punand viata echipei si a pacientului in pericol, mai ales in zonele montane. Primul tabel anexat arata zborurile elicopterelor pe fiecare punct aerian SMURD, si cate ore de zbor / misiuni au fost executate de fiecare elicopter. Veti observa ca din aproximativ 6300 ore de zbor eectuate in 2019, 629 de ore de zbor au fost executate noaptea, aproximativ 10%.

2. Nu toate elicopterele SMURD sunt functionale 24/24 ore, avand in vedere ca inca nu avem un numar suficient de piloti care sa acopere nevoile pentru ca elicopterele SMURD sa fie operationale permanent. Problema cu care ne confruntam, ca sa asiguram timpul de odihna legal echipajului de pe un elicopter, este indisponibilizarea elicotperului respectiv pentru o durata mare de timp dupa executarea misiunii de noapte, pentru ca cele care zburau noaptea si nu aveau echipaj de inlocuire, trebuiau sa ramana la sol 8-12 ore dupa terminarea misiunii ce insemna ca a doua zi elicopterul putea fi indisponibil pe lumina zilei cateva ore si sa fie indisponibil pentru cazurile critice. Astfel de mod de lucru insemna si existenta unei lipse de predicitibilitate asupra activitatii elicopterelor si cand ar fi ele disponibile pentru misunile de urgenta.

3. Ca sa rezolvam problema pana la angajarea si pregatirea unui numaer adecvat de piloti, am ales varianta care este adoptata si in alte tari precum Germania si anume am desemnat doua baze aeriene, respectiv Bucuresti si Targu Mures, unde am reusit sa asiguram doua echipaje si o permanenta de 24/24 ore, 7/7 zile ca sa efectuam transferurile de noapte intre judete fara sa afectam activitatea elicopterelor a doua zi si fara sa trebuiasca sa intrerupem activitatea pentru asigurarea timpului de odihna. Astfel, pe plan national, se stie ca dupa o anumita ora, zborurile de transfer se realizeaza de elicopterele din cele doua baze cu conditia ca ele sa se faca intre doua puncte autorizate. Acolo unde nu este aeroport sau paltforma autorizata cum ar fi la Targu Mures sau Oradea, elicopterele nu pot efectua misiuni de noapte la acest moment. Existenta unor platforme autorizate depinde de finantarea lor si gasirea terenurilor potrivite la nivelul autoritatilor locale din fiecare localitate.

4. Paralel cu aceasta decizie, am realizat programe de pregatire destinate pilotilor pentru utilizarea dispozitivelor de vedere noapte (night vision gogles), astfel incat in viitor, cand avem un numar sufient de piloti, sa putem sa asiguram permanenta in mai multe baze si sa putem efectua misiuni si pe terenrui nemarcate / neautorizate. Astfel de misiuni sunt cu un grad de risc marit si este nevoie de o pregatire foarte buna a pilotilor care executa misiuni primare de noapte.Numarul pilotilor pregatiti in acest sens la acest moment este insuficient ca sa asiguram o activitate permanenta de interventii in toate bazele.

5. Tot paralel cu aceasta decizie, suntem pe calea de a definitiva organizarea unui detasament de instructie care sa aiba aceasta menire in cadrul Inspectoratului de Aviatie al MAI astfel incat sa scurtam timpul necesar de pregatire al comandantilor de aeornave avand in vedere ca un comandant de aeronava SMURD are nevoie de o exeprienta de 1000 de ore de zbor inainte de a fi numit comandant si acest luru este din cauza complexitatii misiunilor SMURD comparativ cu alte tipuri de misiuni executate la nivelul Inspectoratului de Aviatie. Pentru infiintarea detasamentului de instruire sumele alocate din fonduri UE au fost suplimentate pentru doua elicoptere usoare si unul greu. In curs de realizare este si achizitia unui simulator complex de zbor pentru elicopterele usoare care va intari capacitatea de pregatire a pilotilor in umratorii ani.

6. Pentru zborurile de noapte, se mai adauga si partea de avion, iar de la repararea avionului donat de domnul Tiriac, acesta a facut parte din flota de interventie care a efectuat mai multe misiuni de zi si de noapte, bineinteles acolo unde exista aeroporturi. In cursul anului 2020 va redeveni operational si avionul Piper cumparat din 2% dupa ce va fi reparat capital unul din motoarele acestuia. Din al-doilea tabel anexat reiese ca de la reintrare in lucru a avionului donat de dl. Tiriac, au fost executate 176 de ore de zbor respectiv 69 de misiuni din care 53 de ore efectuate noapte executand 20 de misiuni.

7. Referitor la angajarea pilotilor, mai multe demersuri au fost derulate de Inspectoratul de Aviatie si nu au fost incununate cu succes. Unele pentru angajare din sursa externa avizate negativ la momentul respectiv din lipsa de fonduri. Alte demersuri nu au reusit pentru ca la posturile scoase la Academia de Aviatie nu s-au prezentat candidati sa acopere toate posturile. Totusi, cu toate dificultatile imtampinate, am rusit sa asiguram o balanta pozitiva intre plecarile si intrarile in ce priveste pilotii si anume intre 2014 si 2019 avem 47 de piloti intrati si 31 iesiti. La acest moment mai sunt si 31 de studenti la Academia de Aviatie destinati strcturii MAI si care se adauga la cifrele de mai sus. Abia in 2017 au fost aprobate in final 10 posturi din sursa externa, piloti deja brevetati, din care 8 au fost ocupate si se regasesc in cele 47 de intrari men tionate mai sus. la cele 31 de iesiri din sistem, unele au fost a unor piloti foarte experimentati, inclusiv a unor piloti instructori, care au iesit pentru a beneficia de conditiile avantajoase, date in ultimii ani prin legislatia de pensipnare a militarilor, afectand astfel activitatile operationale cat si cele de instruire. De mentionat este faptul ca pilotii Inspectoratului General de Aviatie nu deservesc numai aeronavele SMURD, ei asigurand si misiunile de ordine publica si de situatii de urgenta altele decat cele medicale pilotand si alte categorii de elicotpere decat cele medicale ale SMURD.

8. Daca luam ce s-a realizat in aviatia SMURD in ulltimii 20-22 ani, am inceput cu un singur elicopter inchiriat de la Tarnsgaz la Targu Mures in 1999 care deservea toata tara si am ajuns la baze aeriene de salvare cu elicoptere moderne la Mures, Bucuresti, Iasi, Constanta, Galati, Arad, Craiova si Jibou, ultima fiind operationalizata in 2019. Exista si un elicopter utilizat in zona Delta Dunarii petru evacuarea pacientilor din zonele izolate deservit de doi paramedici.

9. Daca luam in considerare ce urmeaza, pe langa pregatirea pilotilor si crearea detasamentului de instructie, urmeaza a fi operationalizate 3 puncte de salvare aeriana in zonele montane pentru care sunt contractate deja 4 elicoptere usoare din fonduri UE care se adauga la cele doua destinate instructiei. Totodata, avem finantarea pentru achizitionarea a 5-6 elicoptere medi-grele de cautare salvare care sa desfasoare misunile complexe de cautare salvare, inclusiv in zona maritima. Ele trebuie sa fie livrate pana cel tarziu sfarsitul anului 2023 iar procedura de liuctiatie este in reluare.

Am considerat normal sa explic aspectele de mai sus ca sa clarific lucrurile cu cifre concrete si descriere concreta a ce s-a facut si ce se face in acest moment. Un sistem complex si eficient se creaza foarte greu si necesita mult timp ca sa se maturizeze, insa acesta poate fi daramat intr-o clipa sau dintr-o greseala chiar si fara rea intentie. Mi-am fi dorit ca ultima postare a mea din acest an sa fie una de urare pentru un an nou fericit si atat, insa am considerat necesara aceasta clarificare in cel mai scurt timp posibil ca sa nu se ajunga la speculatii nefondate.

Sarbatori fericite tuturor si un an nou fericit va doresc", a scris Arafat pe Facebook.